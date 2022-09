Stand: 16.09.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Deutsch-Dänische Kooperation: Festakt auf Schloss Gottorf

25 Jahre Region Sønderjylland-Schleswig: Diese lang anhaltende deutsch-dänische Kooperation im Grenzland wird am Freitag mit einem Festakt auf Schloss Gottorf gefeiert. Auf deutscher Seite sind unter anderem Flensburg sowie die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg beteiligt, auf dänischer Seite etwa die Region Syddanmark und die Kommune Apenrade. Dort hat sich die Region Sønderjylland-Schleswig vor 25 Jahren konstituiert. Laut Peter Hansen vom Regionskontor in Pattburg ging es anfangs vor allem um Fördergelder. Inzwischen werde nicht nur in Sport und Kultur, sondern auch bei der Gefahrenabwehr grenzüberschreitend agiert, sagte Hansen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Museen in Schleswig und Dannewerk arbeiten enger zusammen

Die Landesmuseen in Schleswig und das Danevirke Museum im Vorort Dannewerk wollen künftig enger zusammenarbeiten. Dazu haben die Verantwortlichen am Donnerstag eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Das teilten beide Museen mit. Ziel ist, dass Besucher das Welterbe Haithabu und Danewerk besser erleben können. Geplant sind unter anderem ein gemeinsames Welterbe-Kombiticket und eine gemeinsame Buchungsplattform. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Flensburg

Am kommenden Sonntag können die Flensburger einen neuen Oberbürgermeister beziehungsweise eine neue Oberbürgermeisterin wählen. Vier Kandidaten und Kandidatinnen sind aufgestellt: die amtierende Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD), Fabian Geyer (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und den freien Wählern), Karin Haug (SSW) und Marc Paysen von der Wählergemeinschaft "Flensburg wählen". | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 16:30 Uhr

Briefwahl noch bis Freitagmittag möglich

Wer bei der Oberbürgermeister-Wahl in Flensburg per Brief wählen möchte, kann seine Stimme heute noch bis 12 Uhr im Rathaus abgeben. Am Sonntag müssen Briefwahl-Unterlagen zwischen 8 und 18 Uhr im jeweils zuständigen Wahllokal abgeben werden, weil sie dort ausgezählt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen der Region

Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz aktuell bei 231,0, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 218,4 und in der Stadt Flensburg bei 254,6 (Stand: 15.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 232,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2022 | 08:30 Uhr