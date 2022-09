Stand: 13.09.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Protestcamp auf Sylt: Gehen Punks freiwillig?

Nach der Gerichtsentscheidung zum sogenannten Protestcamp der Punks auf Sylt (Kreis Nordfriesland) steht die Frage im Raum, ob die Teilnehmer das Gelände freiwillig verlassen oder ob es geräumt wird. Polizeisprecherin Sandra Otte sagte, die neue Lage müsse jetzt zunächst bewertet werden. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hatte am Montag bestätigt, dass das Protestcamp der Punks auf dem Rathausmarkt in Westerland aufgelöst werden muss. Damit bekräftigte das OVG die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aus der vergangenen Woche. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Tourismus an Westküste noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Die Auslastung der Tourismushochburgen an der Westküste hat im Sommer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Das ist das Ergebnis einer vorläufigen Bilanz beim Nordsee-Tourismus-Service (NTS) in Husum. "Keiner von uns weiß, wie sich der Ukraine-Krieg weiter entwickeln wird und welche konkreten Auswirkungen das auf die Entwicklung der Energiekosten haben wird. Dazu kommt die Ungewissheit wie sich die Corona-Situation entwickeln wird", sagte NTS-Geschäftsführer Frank Ketter. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Sylt: Beherbergungskonzept soll Wildwuchs stoppen

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) hat am Montagabend einstimmig den Entwurf des Beherbergungskonzepts beschlossen. Damit soll der Wildwuchs bei den Ferienunterkünften gestoppt werden. In nächsten Schritt wird nach Angaben von Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) eine entsprechende Umsetzungsstrategie erarbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Niebüll: Freiwillige sammeln Zigarettenkippen

Die Stadt Niebüll (Kreis Nordfriesland) und der Verschönerungsverein Niebüll beteiligen sich am kommenden Sonnabend am "World Cleanup Day". Dabei werden Zigarettenkippen gesammelt. Hintergrund ist, dass jährlich etwa 4,5 Billionen Kippen in die Umwelt gelangen. Wer an der Müllsammelaktion teilnehmen möchte kann sich unter der Mailadresse stadtmarketing@stadt-niebuell.de anmelden. Los geht es am Sonnabend um 14 Uhr am Rathaus in Niebüll. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen der Region

Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz aktuell bei 183,2, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 223,3 und in der Stadt Flensburg bei 225,0 (Stand: 12.9.). | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

