Stand: 18.08.2022 09:57 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Reinefarth-Ausstellung in Schleswig eröffnet

13 Jahre lang war Heinz Reinefarth nach dem zweiten Weltkrieg angesehener Bürgermeister von Westerland auf Sylt. Es war derselbe Mann, der als SS-General 1944 den Auftrag hatte, den Warschauer Aufstand niederzuschlagen, mit dem Ziel, sämtliche nicht-deutschen Bewohner der polnischen Hauptstadt zu ermorden. Mehrere 10.000 Zivilisten wurden erschossen. Reinefarth wurde dafür nie verurteilt. Wie Heinz Reinefarth nach dem Krieg Karriere machen konnte, zeigt nun eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig. Seit Dienstagabend ist sie eröffnet und bis Ende März 2023 zu besichtigen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

"Strom von Föhr" hört auf

Der Anbieter "Strom von Föhr" lieferte bis vor kurzem Ökostrom zu günstigen Preisen in ganz Deutschland. Die Sorge vor Bürokratie und Prozessen ist nun ein Hauptgrund für das Ende des Angebots. Das Unternehmen aus Oevenum hatte vor kurzem allen Privatkunden zum 31. August aus - wie es in den Schreiben hieß - "wirtschaftlichen Gründen" gekündigt. Geschäftsführer Jan Brodersen sagte, er rechne mit unruhigen Zeiten: Wenn Kunden nicht zahlen, könne er zwar das Geld juristisch erstreiten. Doch der Aufwand stünde in keinem Verhältnis. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Über 100.000 Jungaale schwimmen in der Schlei

Schleifischer haben beim traditionellen "Aalutsetten" am Mittwoch rund 108.000 Jungaale in die Schlei ausgesetzt. So werde dazu beigetragen, die inzwischen wieder gewachsene Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken, teilten die Organisatoren mit. Fischereiminister Werner Schwarz (CDU) lobte in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) das ehrenamtliche Engagement und sicherte den Fischern weitere Unterstützung der Landesregierung zu: Ihm sei bewusst, dass der Aal in Zeiten knapper Fischerei-Ressourcen durch das Wegbrechen von Dorsch und Hering in der Ostsee ein wichtiges Standbein gerade der kleinen Küstenfischerei ist, so Schwarz. Die Kosten liegen bei 123.000 Euro – 40 Prozent davon bringen die Fischerinnen und Fischer aus Eigenmitteln und Spenden auf. Der Rest wird von der EU und dem Land finanziert. Der NABU Schleswig-Holstein kritisiert die Praxis des Aale aussetzen. Aale lassen sich nicht züchten. Sie werden als junge Glasaale vor der französischen Küste abgefangen und dann nach Deutschland weiterverkauft. Die Umweltschützer gehen davon aus, dass Aale es dann kaum zurück ins Laichgebiet Sargassosee vor der Küste Floridas schaffen. Das Kieler Landwirtschaftsministerium hält dagegen: Fachlich unstrittig sei, dass Aalbesatzmaßnahmen derzeit die einzige Möglichkeit seien, lokale Aalbestände zu erhalten oder wiederherzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 16:30 Uhr

Flensburg: Betrüger klingeln an Haustüren

Die Stadtwerke Flensburg warnen vor Betrügern, die sich als Stadtwerkemitarbeiter ausgeben. Aktuell meldeten sich bei den Stadtwerken Flensburg vermehrt verunsicherte Kunden, die solche Vorfälle beschrieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Demnach melden sich derzeit Menschen aus dem Stadtgebiet, nachdem sie an der Haustür neue Stromlieferverträge aufgrund von angeblichen Preiserhöhungen unterschreiben sollten. Die Stadtwerke Flensburg raten dringend dazu, bei Haustürbesuchen genau zu prüfen, ob es sich tatsächlich um Beschäftigte der Stadtwerke handelt. Diese könnten sich immer entsprechend ausweisen. Wichtig sei zudem, keine übereilten Entscheidungen zu treffen und vermeintliche Vertragsunterlagen sorgfältig zu lesen. Zudem sollten keine Daten wie Kundennummer, Bankverbindung oder eine Abrechnung gezeigt oder herausgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 12:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 17.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 459,9. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 461,7 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 395,7. Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 385,0. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2022 | 08:30 Uhr