Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Aufnahmestopp an deutschen Schulen in Süddänemark

Heute beginnt in Schleswig-Holstein wieder die Schule. In Dänemark erleben die Schulen der dortigen deutschen Minderheit gerade einen Boom. Dreizehn Schulen gibt es im südlichen Dänemark. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist jetzt um fast 200 auf 1.550 angestiegen. Die Konsequenz: Ein Aufnahmestopp an den meisten Schulen. Außerdem mussten Pavillons und Container aufgestellt werden. Laut Schulrätin des Deutschen Schul- und Sprachvereins, Anke Tästensen, waren viele Eltern unzufrieden mit der Umsetzung der Corona-Situation an deutschen Schulen. Da Immobilien im ländlichen Bereich Süddänemarks deutlich günstiger seien, hätten sie sich für einen Umzug über die Grenze entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Mehrere Brände am Wochenende

Für die Feuerwehren gab es am Wochenende viel zu tun: In Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonnabend eine Scheune niedergebrannt. Dabei sind laut Feuerwehr mehrere Rinder verendet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Vier Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften waren vor Ort. In der Flensburger Innenstadt brannten erneut Fahrzeuge. Fünf Autos wurden beschädigt. Im Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in der Nacht auf Montag der Bauwagen im Waldkindergarten abgebrannt. Das teilte die Rettungsleitstelle mit. Auch dabei wurde niemand verletzt. Zwei Feuerwehren waren rund zwei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Mann im Havetofter See ertrunken

Im Havetofter See im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonnabend ein Mann ertrunken. Das teilte die Polizei mit. Augenzeugen alarmierten Rettungskräfte. Nach viereinhalb Stunden wurde der Mann tot aus dem See geborgen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

