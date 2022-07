Stand: 29.07.2022 11:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Brarup-Markt in Süderbrarup startet heute

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet heute wieder der Brarup-Markt. Laut Marktleiter Dirk Lorenzen haben sich diesmal weniger Schausteller beworben. Die 124 Standplätze sind aber komplett belegt. Familientag mit ermäßigten Preisen ist der Dienstag. Wichtig für alle Interessierten: Die Landstraße zwischen Satrup und Böel (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ist weiterhin bis August gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Deutsch-deutscher Chor tourt durch die Grenzregion

In der Deutschen Nachschule im dänischen Tingleff hat der Deutsch-Deutsche Kammerchor seit Sonntag Quartier bezogen. Gegründet wurde er kurz vor dem Mauerfall. Konzerte laufen heute Abend in Tetenbüll (Kreis Nordfriesland), Sonnabend in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Kirche St. Ansgar und Sonntag in Westerland (Kreis Nordfriesland) in der Nikolaikirche, in der kommenden Woche dann in Sonderburg, Kolding und Lügumkloster. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

NDR Festival startet am Sonnabend

Morgen um 17 Uhr startet das NDR Festival an der Hafenspitze in Flensburg. Bei der Challenge für die Stadt sollen Stand-Up-Paddleboards im Hafen ein Herz formen. Auf der Bühne spielen die Partyband Good Music Life, MIU und Glasperlenspiel mit ihrem Hit "Geiles Leben". | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

DGzRS lädt zum Tag der Seenotretter ein

Am Sonntag lädt die DGzRS zum Tag der Seenotretter ein. Im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg gibt es Veranstaltungen: In Langballigau mit einem Gottesdienst, mehreren Schiffen, einer Übung und einem dänischen Hubschrauber. Auch in Gelting-Mole ist eine Übung geplant. Außerdem ist auf Nordstrand am Hafen Strucklahnungshörn ist Sonntag Nachmittag Open Deck. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Weitere Veranstaltungen in Nordfriesland am Wochenende

Das auf der nordfriesischen Insel Föhr beheimatete Museum für Kunst der Westküste (MKDW) feiert seinen 13. Geburtstag mit Führungen und Künstlergesprächen. In Wyk findet außerdem der Stadtlauf statt.

Auf dem Flugplatz Schwesing (Kreis Nordfriesland) beginnt heute das Bachblyten Festival. Schwerpunkt des Festivals ist elektronische Musik, es gibt jedoch auch Theaterstücke und Kleinkünstler.

Auf Sylt spielen heute um 18 Uhr die "Fantastischen 4" beim Flughafen Open Air. Weitere Künstler am Wochenende sind Tim Bendzko und Johannes Oerding.

Außerdem findet in Westerland bis Sonntag der Multivan Surf Cup statt. Beim ersten Wave-Wettbewerb seit fünf Jahren bei gutem Wind war die Region stark vertreten: Der Flensburger Holger Beer siegte vor dem Sylter Chris Bünger und Henri Kolberg aus Schuby. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Staus an der Grenze: Brief an dänischen Verkehrsminister

In den Ferien staut es sich fast täglich auf der A7 an der dänischen Grenze. Die deutsch-dänische EU-Region Sønderjylland-Schleswig hat deshalb einen Brief an den dänischen Justizminister Mattias Tesfaye verfasst. Zu den Staus komme es durch die Grenzkontrollen, heißt es im Papier. Der dänische Fernsehsender TV2 berichtete am Mittwoch, dass die drei kleineren Parteien, die die sozialdemokratische Regierung in Kopenhagen stützen, die Kontrollen abschaffen möchten. Im Schreiben der Region wird das aber nicht gefordert. Das zu fordern, stünde den Deutschen nicht zu, so Walter Behrens (CDU), stellvertretender und amtierender Landrat im Kreis Schleswig-Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 571,8. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 518,6 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 488,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 466,5. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

