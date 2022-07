Stand: 06.07.2022 17:13 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Dänen, Friesen und Plattdeutsche benennen Kandidaten für Medienrat

Dänen, Friesen und Plattdeutsche haben sich auf ein gemeinsames Kandidaten-Duo zur Wahl für den Medienrat verständigt. Der friesisch-dänisch-plattdeutsche Kandidat ist Rasmus Meyer, er ist im Dänischen Generalsekretariat in Flensburg für Presse und Kommunikation zuständig. Mitkandidatin Manuela Ross ist in Husum Geschäftsführerin des Theatervereins "Et nordfriisk teooter". Als Anstalt des öffentlichen Rechts ist die Medienanstalt unter anderem für die Zulassung neuer Rundfunksender zuständig. Im begleitenden Medienrat sitzen Repräsentanten relevanter gesellschaftlicher Gruppen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

B200: Radweg Viöl bis Husum gesperrt

Von heute an werden Teile des sanierten Radwegs entlang der Bundesstraße 200 zwischen Viöl (Kreis Nordfriesland) und Husum ausgebessert. Bis zum 12. August ist der Radweg nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung für Radfahrer führt östlich der B 200 entlang. Ab 12. August soll der Radfahrweg wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Triphaus bleibt Chef der Ostseefjord Schlei GmbH

Max Triphaus leitet die Tourismusagentur in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) seit neun Jahren, nun wurde sein Vertrag nach Angaben der Tourismusagentur vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Mit der Modellregion Schlei hatte die Ostseefjord Schlei GmbH erfolgreich den Tourismus nach der Pandemie im vergangenen Jahr zurück in die Region geholt. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Coronazahlen für die Region

In Flensburg liegt die gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.024, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 1.070,7. In Nordfriesland liegt der Wert bei 797,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

