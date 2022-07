Stand: 05.07.2022 09:18 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Husum hilft der Ukraine

Das Team vom "Freunde helfen! Konvoi" aus Husum ist zurück aus der Ukraine. Die fünf Helferinnen und Helfer haben diesmal ein Feuerwehrfahrzeug aus Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) und einen Rettungswagen aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) in die westukrainische Stadt Lviv überführt. Für Vanessa Holdysz war es der zweite Besuch in dem Kriegsgebiet innerhalb eines Monats. "Wir sind nach der Übergabe einmal durch die Stadt gelaufen. Weitere Gebäude waren mit Sandsäcken gesichert und Fenster waren abgeklebt. Der letzte Flugalarm war in Lviv vier Tage vor unserer Ankunft, aber man lernt mit dieser Unwägbarkeit zu leben." Die Helferinnen und Helfer sammeln weiter Spenden für die Menschen in der Ukraine. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Sportfreizeit Krusau an der deutsch-dänischen Grenze

Im dänischen Krusau startet heute eine dreitägige dänisch-deutsche Sportfreizeit. Rund 60 Kinder und Jugendliche aus beiden Ländern sind mit dabei. Anlass für die Kooperation der Sport und Minderheitsverbände war das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmung. Hanno Reese vom Sportverband Flensburg sagt dazu: "Zusammen mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen wird der Sport zum Mittelpunkt der Verständigung. Wir freuen uns sehr mit der Grenzhalle in Krusau eine Sportstätte zu haben, die das alles miteinander vereint." | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Vermisster Mann aus Flensburg wieder da

Ein seit Montagabend vermisster 81-jähriger Mann aus Flensburg ist wieder zurück. Er wurde in der Nacht an der Bundesstraße 5 von einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefunden. Er war offenbar gestürzt. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

