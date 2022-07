Stand: 04.07.2022 08:39 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

FSG feiert 150-jähriges Bestehen

Nachdem vor zwei Jahren die Tennor Holding des Investors Lars Windhorst die Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) wieder auf Kurs brachte, ist sie schon selbst zu einem Retter geworden. Die FSG übernahm den insolventen Jachtbauer Nobiskrug aus Rendsburg im vergangenen Jahr. Der Investor Lars Windhorst verbreitete am Wochenende auf der Feier Optimismus: "Ich denke, dass wir es schaffen, die Auftragslage zu verbessern. Wir haben gerade zwei neue Aufträge geschlossen." Die Flensburger Bürgermeisterin Simone Lange (SPD) sagte, die Geschäftsleitung arbeite stets sehr eng mit der Belegschaft zusammen, "deswegen werden wir auch weiterhin erfolgreich sein können". Aktuell arbeiten rund 350 Menschen bei der FSG. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Nahverkehr in SH: Mehr als 400 Gemeinden abends abgehängt

Viele Gemeinden in Schleswig-Holstein sind nur schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Wie eine Datenanalyse von NDR Schleswig-Holstein ergeben hat, ist die Versorgung vor allem in den Abendstunden dünn: Etwa 420 von den rund 1.100 Kommunen im Land werden nach 20 Uhr nicht mehr angefahren. Davon betroffen sind circa 230.000 Menschen. Die Leben nicht nur in Kleinstgemeinden: Mehr als 50 dieser Gemeinden haben mehr als 1.000 Einwohner. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:00 Uhr

Tour-de-France-Tross rollt durch Schleswig-Holstein

In der vergangenen Nacht ist das Feld der Tour de France durch Schleswig-Holstein gefahren. Allerdings waren die Fahrräder und das Equipment in Lkw verpackt. In den Konvoi reihten sich unter anderem auch Busse der Rennställe, Fernsehübertragungswagen und Cateringfahrzeuge ein. Das Peleton war auf seinem 900 Kilometer langen Weg vom Zielort der dritten Tour-Etappe im dänischen Sonderburg zum Start des vierten Teilabschnitts in Dünkirchen (Frankreich). Begleitet wurden die Fahrzeuge auch von der französischen Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 19:30 Uhr

