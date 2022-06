Stand: 28.06.2022 10:26 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erster Fall von Affenpocken in Nordfriesland

Auch der Kreis Nordfriesland hat heute den ersten Fall von Affenpocken bestätigt. Laut einem Kreissprecher hat die betroffene Frau aus Husum bereits Anfang Juni Symptome gezeigt und war anfangs von einer Coronainfektion ausgegangen, die allerdings nicht nachgewiesen werden konnte. Vergangenen Donnerstag wurde das Gesundheitsamt dann über einen positiven Affenpocken-Befund informiert. Laut Kreissprecher hatte die betroffene Person keine relevanten Kontakte, da sie sich wegen der Krankheitssymptome selbst isoliert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 10:00 Uhr

Lange Wartezeiten für Solarmodule

Hausbesitzer, die Solarmodule auf dem eigenen Dach installieren wollen, müssen aktuell mit längeren Wartezeiten rechnen. Die Firma Solar Andresen in Sprakebüll (Kreis Nordfriesland) kann zum Beispiel teilweise erst Mitte des kommenden Jahres liefern. Ein Flaschenhals seien dabei die sogenannten Wechselrichter, erklärt Geschäftsführer Christian Andresen. Gleichzeitig haben sich die Kosten für Photovoltaik-Anlagen erhöht. Die Windenergieberatung Andresen GmbH in Breklum (Kreis Nordfriesland) berichtet von Steigerungen um 40 Prozent. Auch Freiflächenanlagen verteuern sich. Reinhard Christiansen, Vorstand vom Landesverband Erneuerbare Energien aus Ellhöft (Kreis Nordfriesland), spricht von Aufschlägen um etwa 40 Prozent. Nur Anlagen bis 4 Megawatt - das entspricht etwa einem Drittel Hektar - ließen sich noch innerhalb eines Jahres aufbauen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Hochschul-Info-Tag in Flensburg

Hochschule und Europa-Universität in Flensburg erwarten am Dienstag mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler zum Studien-Info-Tag. In sechs Räumen laufen halbstündlich Präsentationen zu zahlreichen Studienfächern. Das Spektrum reicht von Lehramtsstudiengängen wie Mathe, Geschichte oder Spanisch bis zu den technisch orientierten Angeboten wie Nautik, Energiewissenschaften oder Lebensmitteltechnologie. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.6.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 1.148,6. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 838,4 gemeldet, der Kreis Nordfriesland hat mit 577,6 die niedrigste Inzidenz in Schleswig-Holstein. Die landesweite Inzidenz liegt bei 894,9. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

