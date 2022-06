Stand: 03.06.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Volle Straßen zu Pfingsten erwartet

Auch im Norden müssen sich Urlauber und Pendler am Pfingstwochenende auf volle Straßen einstellen. Bereits am Freitagmittag erwartet ADAC-Sprecher Rainer Pregla die ersten Staus. Ganz besonders voll wird es wohl wieder in Niebüll (Kreis Nordfriesland) auf dem Weg zur Autoverladung. Pregla rät, ausreichend Zeit einzukalkulieren, Getränke und Nahrung sowie Spiele für die Kinder mitzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Sexueller Übergriff in Husum: Zeugen gesucht

Nach einem sexuellen Übergriff am Mittwochabend in Husum sucht die Polizei Zeugen. Den Ermittlern zufolge war ein Mann im Schlosspark einer Frau zunächst gefolgt. Die 23-Jährige begann zu rennen. Nahe des Hubschrauberlandeplatzes am Krankenhaus zog sie der Mann in ein Gebüsch. Er ließ erst von ihr ab, als sich eine Passantin oder ein Passant näherte. Anschließend flüchtete er. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

BMX-Festival startet in Flensburg

Nach drei Jahren Pause startet in Flensburg heute wieder der "Butcher Jam", ein Festival mit akrobatischen Stunts auf BMX-Rädern. In den Wettbewerben sind Fahrer aus aller Welt angemeldet. Rund um den Schlachthof in der Flensburger Nordstadt gibt es bis Sonntag ein Familienfest und Konzerte. Am Sonnabend erfolgt zudem der Spatenstich für eine Erweiterung der Anlage auf mehr als die doppelte Fläche. Bis zum Frühjahr 2023 kommen weitere Rampen für Skateboards und BMX-Räder hinzu, auch Flächen für Streetsoccer, Basketball, Tischtennis sowie grüne Aufenthaltsbereiche für Jung und Alt sind geplant. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Studieren als Flüchtling an der Europa-Universität Flensburg

Studieren als Flüchtling - das ist an der Europa-Universität Flensburg möglich. Insbesondere die englischsprachigen Angebote stoßen dabei auf Interesse, sagte Vize-Präsident Ulrich Glaßmann. Bei den ukrainischen Studierenden habe man sehr schnell über einen Sonderfonds verfügen können, den das Land zur Verfügung gestellt hat, um beispielsweise Überbrückungshilfen zu gewähren, wenn Notlagen entstehen. Anders sei die Lage bei etwa einem Dutzend russischer Studierender, die schon vor dem Krieg nach Flensburg kamen. Durch die Sanktionen gegen das SWIFT-System sind finanzielle Versorgungen weggebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 16:30 Uhr

Stadt Flensburg veröffentlicht Kostenschätzung zum Klimabegehren

Das "Klimabegehren Flensburg" fordert ein klimaneutrales Flensburg schon bis 2035 - statt wie gesetzlich vorgegeben bis 2045. Seit einigen Tagen sammeln die Initiatoren Unterschriften. Knapp 5.000 sind nötig, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Kernpunkt ist die Frage, ob die Stadtwerke Flensburg von Kohle und Gas früher auf erneuerbare Energien umsteigen könnten. Laut Stadtsprecher Christian Reimer hat die Stadt jetzt ein Gutachten vorgelegt. Danach werden die Kosten für die Fernwärme in beiden Szenarien steigen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Inzidenz in Flensburg nahezu unverändert

Die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 479,2. In Nordfriesland ist die Zahl weiter gestiegen - auf nun 459,5. Auch in Schleswig-Flensburg geht der Wert weiter nach oben, auf 465,3. Die landesweite Inzidenz beträgt 457,7 (Stand 2.6.). | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

