Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Einzelner Wolf in SH hat 16 Nutztiere gerissen

Auf einen einzelnen Wolf sind in Schleswig-Holstein 16 Risse von Nutztieren der vergangenen Monate zurückzuführen. Das Tier mit der Kennung "GW2441m" habe immer wieder einzelne Schafe erbeutet, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mit. Der Wolf war in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Schleswig-Flensburg aktiv. Nach Angaben des LLUR wurden in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Wolfssichtungen und Schafsrisse dokumentiert. Keines der Tiere sei aber so aktiv gewesen wie "GW2441m". 2021 wurde ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 12:30 Uhr

Stadt Flensburg veröffentlicht Kostenschätzung zum Klimabegehren

Ein klimaneutrales Flensburg schon bis 2035 statt wie gesetzlich vorgegeben bis 2045 - das fordert das "Klimabegehren Flensburg". Seit einigen Tagen sammeln die Initiatoren Unterschriften. Knapp 5.000 sind nötig, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Kernpunkt ist die Frage, ob die Stadtwerke Flensburg von Kohle und Gas früher auf erneuerbare Energien umsteigen könnten. Laut Stadtsprecher Christian Reimer hat die Stadt jetzt ein Gutachten vorgelegt, das feststellt, dass die Kosten für die Fernwärme in beiden Szenarien steigen werden. Das sei zwar in unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber nur in einer marginal unterschiedlichen Höhe. Für das Vergleichsszenario werden sogar 35% weniger CO2-Emissionen errechnet als beim Ansatz des Klimabegehrens. Es geht davon aus, dass schon Mitte des Jahrzehnts Großwärmepumpen bei den Stadtwerken Flensburg im Einsatz sind. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Inzidenz in Flensburg nahezu unverändert

Die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 413,6. In Nordfriesland ist die Zahl gestiegen - auf nun 410,4. Auch in Schleswig-Flensburg geht der Wert hoch, auf 391,3 gesunken. Die landesweite Inzidenz beträgt 369,5 (Stand 1.6.). | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

