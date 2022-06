Stand: 01.06.2022 09:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Missbrauchskomplex Wermelskirchen: Ermittlungen auch in Südholstein und Flensburg

Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft auch in Flensburg. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte auf Anfrage des NDR Schleswig-Holstein ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern. Ob auch Kinder aus Schleswig-Holstein im aktuellen Komplex Opfer von sexueller Gewalt wurden, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Flensburg-Sandberg

In Flensburg musste die Feuerwehr am frühen Morgen zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Der Brand in Sandberg war nach einer guten halben Stunde unter Kontrolle. Die Berufsfeuerwehr bekam bei dem Einsatz Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Tarup. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Erster Tag für neuen Bürgermeister in Niebüll

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) beginnt heute die Amtszeit des neuen Bürgermeisters Thomas Uerschels (SPD). Der 53-Jährige löst nach 24 Jahren den parteilosen Wilfried Bockholt ab. Uerschels hatte sich bei der Direktwahl im November mit 55,3 Prozent der Stimmen gegen seinen CDU-Mitbewerber Bernd Neumann durchgesetzt. Thomas Uerschels drei Vorgänger waren seit 1950 immer für 24 Jahre Niebüller Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Inzidenzen im Norden wieder angestiegen

Die Corona-Inzidenzen im nördlichen Schleswig-Holstein sind angestiegen. Die Stadt Flensburg liegt nach Angaben der Landesmeldestelle jetzt bei 422,5. Nordfriesland kommt auf 361,4. Einzig in Schleswig-Flensburg ist der Wert auf 349,4 gesunken. Die landesweite Inzidenz beträgt 358,1 (Stand 31.5.). | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

