Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Ursachen-Suche nach Unfall am Husumer Hafen

In Husum dauern die Ermittlungen nach dem tragischen Unglück im Hafen weiter an. Am Montagnachmittag war nach Polizeiangaben ein Auto mit zwei Insassen in das Hafenbecken gefahren. Der Mercedes soll zuvor an der Hafenkante geparkt haben. Trotz Großeinsatz von Feuerwehr und DLRG kam für die Insassen jede Hilfe zu spät. Taucher konnten sie nur noch tot bergen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30

Warnstreik bei Danfoss in Flensburg

Bei Danfoss Silicon Power in Flensburg ruft die IG-Metall erneut zum Warnstreik auf. Das Unternehmen produziert Module, die zum Beispiel in Solaranlagen verbaut werden. Bereits im Februar hatte die IG-Metall die knapp 500 Beschäftigten in Flensburg wegen der stockenden Tarifverhandlungen zum Warnstreik aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30

Neun-Euro-Ticket: Fahrgastströme sollen gelenkt werden

Ab morgen gilt das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr. Die Bahn, der Verkehrsverbund NAH.SH, Sylt Marketing und die Insel Gemeinden wollen bei der Koordination der Fahrgastströme eng zusammenarbeiten. Wichtig sei ein gutes Urlaubserlebnis, eine möglichst reibungslose An- und Abreise und ein nahtloser Arbeitsweg für Pendler, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30

Inzidenzen im Norden sinken

Die Corona-Inzidenzen sind im nördlichen Schleswig-Holstein weiter zurückgegangen. Die Stadt Flensburg liegt nach Angaben der Landesmeldestelle jetzt bei 403,6 (Stand 30.05.) - am Freitag lag der Wert noch bei 415,9. Nordfriesland kommt auf 307,5 (im Vergleich zu 323,7 am Freitag). In Schleswig-Flensburg ist der Wert von 381,5 am Freitag auf 354,8 gesunken. Landesweit liegt die Inzidenz bei 326,7.

