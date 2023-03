Stand: 16.03.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Straßenlaternen in der Nacht ausgefallen

In der vergangenen Nacht und am frühen Donnerstagmorgen war es auf vielen Straßen in Kiel besonders dunkel. Der Grund: Seit Mittwochabend war die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Laut Polizei betraf der Ausfall mehrere Stadtteile. Die Ursache ist noch unbekannt. In Kiel sind die Stadtwerke Bremen für die Straßenleuchten zuständig. Die Kollegen seien informiert, hieß es aus Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Verstoß gegen Russland-Sanktionen: Strafe für Unternehmen aus Kiel

Ein Unternehmen aus Kiel muss eine Millionenstrafe bezahlen, weil es die EU-Sanktionen gegen Russland umgangen hat. Das Amtsgericht verhängte eine Strafe von 1,3 Millionen Euro gegen einen Verantwortlichen. Der Verstoß liegt schon einige Jahre zurück: Das Unternehmen hatte eine Maschine zum Bau der Krim-Brücke geliefert, die 2018 eröffnet wurde. Um welches Unternehmen es geht, teilte die Behörde nicht mit. Eine Anfrage des Südwest-Rundfunks bei dem mutmaßlich betroffenen Unternehmen blieb unbeantwortet. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Kiel prüft Möglichkeiten zur Geothermie

Die Stadt Kiel will in Zukunft Wärme aus der Erde holen. Am Mittwoch vereinbarten dazu die Stadt, die Stadtwerke und das dänische Unternehmen Innargi, das Potential der sogenannten Geothermie in Kiel zu untersuchen. Ziel ist es, dass das Küstenkraftwerk am Ostufer in Zukunft klimaneutrale Fernwärme produziert. Aktuell läuft das Kraftwerk mit Gas. Ab 2025 könnte dann in Kiel nach Erdwärme gebohrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Neuer Vizepräsident an der Universität Kiel

Ralph Schneider ist der neue Vizepräsident der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Am Mittwoch wählte der Senat ihn zum Vizepräsidenten für Internationales, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität. Bisher war er unter anderem Direktor des Instituts für Geowissenschaften. Die Wahl war nötig geworden, da die bisherige Vizepräsidentin Nele Matz-Lück aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

