Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zollkontrollen in Schleswig-Holstein

An mehreren Orten in Schleswig-Holstein haben Beamte des Zolls Betriebe kontrolliert, um zu prüfen, ob u.a. der Mindestlohn gezahlt wird - auch in Kiel. Die Zollbeamten haben nach eigenen Angaben am Donnerstag unter anderem ein Café, einen Massagesalon sowie einen Autohändler kontrolliert. Landesweit wurden 113 Menschen befragt. In 37 Fällen muss laut Hauptzollamt noch weiter geprüft werden. Es steht demnach der Verdacht im Raum, dass Menschen unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns bezahlt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Geförderte Wohnungen übergeben

Auf der sogenannten Marthas Insel in Kiel, südlich vom Hauptbahnhof sind jetzt die letzten 17 von insgesamt 100 öffentlich geförderten Wohnungen an die Wohnungsgenossenschaft KiWoG übergeben worden. Sie sind 40 bis 60 Quadratmeter groß. Das Bauprojekt wurde vor knapp zweieinhalb Jahren gestartet. Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) sprach von einem gut durchmischten Viertel mitten in der Stadt. Er kündigte zudem an, dass zehn bisher Obdachlose in den Wohnungen unterkommen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Jubiläum Niederdeutsche Bühne Neumünster

Die Niederdeutsche Bühne Neumünster feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zur heutigen Feier wird das Jubliäumsstück "De Fährkroog" aufgeführt. Darin geht es um Menschen, die innerlich komplett zerbrochen sind und ihren Alltag nur noch bewältigen können, weil sie eine Sucht oder Gier ausleben - nach Alkohol, Liebe oder Geld. Das Stück inspirierte den Gründer des Theaters Rudolf Weißmann, die niederdeutsche Bühne in Neumünster zu eröffnen. Er hatte es 1920 im Ohnesorg Theater erstmals gesehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

