Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wieder mehr "Schockanrufe" in Kiel

Die Zahl sogenannter Schockanrufe nimmt in dieser Woche wieder stark zu, besonders in Kiel. Das berichtet die Polizei. Bei der Masche gaukeln Telefonbetrüger den Opfern vor, dass ihre Angehörigen in Not sind und dringend Geld brauchen. In Schleswig-Holstein verzeichnet die Polizei die meisten Anrufer in der Landeshauptstadt und im Kreis Plön. Im vergangenen Jahr entstand nach Polizeiangaben dadurch in Schleswig-Holstein ein Schaden von mehr als 1,5 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

VR-Classics starten in Neumünster

Heute starten in Neumünster die VR-Classics - das erste Mal seit Corona. Bis Sonntag gibt es eine Mischung aus Breiten- und Spitzensport. Außerdem ist eine Messe für Reitsport-Bedarf geplant. Sportliches Highlight ist am Sonntag der mit 50.000 Euro dotierte "Große Preis der Springreiter". | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Erixx Holstein sammelt Anträge auf Entschädigung

Wegenzahlreicher Verspätungen und Zugausfälle auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck können sich Fahrgäste jetzt Geld zurückholen. 20 Prozent Sonderentschädigung bietet Bahnbetreiber erixx Holstein an. Antrag auf Entschädigung kann noch einen Monat lang auf der Homepage von erixx gestellt werden. Laut dem Unternehmen sind seit gestern schon rund 100 Anträge eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Fall Brokstedt: Zuwanderungsabteilung Kiel unter Druck

Am Mittwoch hatte die Stadt eingeräumt, dass Mails mit Informationen über Ibrahim A., den mutmaßlichen Messerangreifer von Brokstedt, in der Zuwanderungsabteilung Kiel verschlampt wurden. Doch das ist offenbar kein Einzelfall. Erst in der vergangenen Woche hatte der Innenausschuss der Ratsversammlung über einen internen Bericht zur Arbeit der Behörde beraten. Die städtischen Prüfer stellten darin zum Teil gravierende Mängel bei der Aktenführung und Dokumentation fest. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte am Mittwoch, man wisse, dass die Zuwanderungsabteilung unter starkem Druck stehe und sich dadurch die Fehleranfälligkeit erhöhe. Die CDU hatte in der vergangenen Woche in der Ratsversammlung gefordert, dass sich externe Prüfer die Arbeit der Abteilung anschauen sollen. Die FDP forderte, die Arbeit der Abteilung stärker zu digitalisieren. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

