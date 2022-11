Stand: 01.11.2022 17:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

"DFB-Eliteschule des Fußballs" nun auch in Kiel

Schleswig-Holstein hat seit Dienstag offiziell eine "DFB-Eliteschule des Fußballs". Den Titel bekam die Gemeinschaftsschule Friedrichsort in Kiel am Nachmittag verliehen. Mit dabei waren Vertreter des DFB, von Holstein Kiel und Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Leistungssport wird an der Gemeinschaftsschule Friedrichsort großgeschrieben - jetzt auch mit Unterstützung durch den Deutschen Fußball Bundes. Bildungsministerin Prien sprach von "einem deutlichen Signal der Weiterentwicklung im Sportland Schleswig-Holstein". Es ist das letzte Bundesland, in dem eine DFB-Eliteschule des Fußballs eingerichtet wird. Bundesweit gibt es bereits über 70 Schulen mit dieser Auszeichnung. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:30 Uhr

Marine testet in der Ostsee Verfahren zum Sprengen von Seeminen

Die Marine testet aktuell vor Schönhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein neues Spreng-Verfahren, das Schweinswale besonders schützen soll. In dieser Woche sollen sechs neue Seeminen kontrolliert gesprengt werden - das erste Mal seit Jahren. Die Aktion dient auch als Übung für die Marinesoldaten. Weil bei der letzten Minensprengung 2019 im Fehmarnbelt mutmaßlich mehrere Schweinswale getötet worden waren, wurden die Sprengungen zunächst ausgesetzt. In diesem Jahr will die Marine nun mit einem Ring aus Luftblasen um die Minen verhindern, dass sich der Knall ausbreitet und den Walen zusetzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:00 Uhr

Bothkamp: Unbekannte setzen mobilen Blitzer in Brand

Unbekannte haben am Sonntag einen am Straßenrand aufgestellten Blitzer in Bothkamp (Kreis Plön) beschädigt. Laut Angaben der Polizei alarmierte ein Anwohner wegen eines Feuers gegen 22.40 Uhr den Notruf. Beamte stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass der abgestellte Anhänger mit Blitzer gebrannt haben musste. Ob das Gerät noch funktioniert, stand zunächst nicht fest. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 13:00 Uhr

Straßen-Bauarbeiten im Überblick

Seit Juli arbeitet die Autobahn AG an der Sanierung einer Brücke an der Anschlussstelle Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In den kommenden Tagen kann der Verkehr nach Angaben der Gesellschaft tagsüber nur eingeschränkt laufen. Bis Freitag wird die Fahrtrichtung Eckernförde der B203 jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Autofahrer auf der A7 in Richtung Süden müssen deshalb eine Abfahrt früher, in Owschlag abfahren. Autofahrer auf der B203, die aus Büdelsdorf in Richtung Eckernförde fahren wollen, müssen über Borgstedt fahren. Eine weitere Sperrung betrifft die Landesstraße 265 zwischen Owschlag und der Bundesstraße 77: Der Landesbetrieb Straßenbau repariert dort noch bis Mittwoch den Straßenbelag. Eine Umleitung ist ausgeschildert - sie führt über Brekendorf und Jagel bis nach Kropp und umgegehrt. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Baustelle vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2022 | 16:30 Uhr