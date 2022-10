Stand: 26.10.2022 09:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Schloss Rantzau wird als Landhotel renoviert

Nach Jahren des Verfalls wird das Schloss Rantzau im Kreis Plön in den kommenden Jahren nun als luxuriöses Landhotel renoviert. Entsprechende Verträge wurden Anfang der Woche unterzeichnet. Für das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert sind 15 Hotelzimmer, ein Salon und ein Festsaal geplant, außerdem ein Restaurant und ein Café. Die Bauarbeiten sollen schon Anfang kommenden Jahres beginnen und bis Ende 2026 dauern. Insgesamt sollen über 40 Millionen Euro investiert werden. Zusätzlich sollen 86 neue Arbeitsplätze entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neumünster

In der Neumünsteraner Schützenstraße kam es am Dienstag zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte eine Frau dort am Abend versucht, brennendes Öl mit Wasser zu löschen. Es kam zu einer Fettexplosion, wobei die Frau schwer verbrannt wurde. Der dabei entstandene Rauch breitete sich in der ganzen Wohnung und auch im Treppenhaus aus. Die beiden Kinder der Frau erlitten Rauchgas-Vergiftungen. Laut Feuerwehr musste das gesamte Haus vorübergehend geräumt werden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr

Neues Online-Angebot der Stadt Kiel

Die Stadt Kiel baut ihr digitales Amt weiter aus. Ab sofort können Fahrzeug-Verkäufe auch im Internet gemeldet werden. Um die Online-Dienste der Stadt nutzen zu können, muss die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises freigeschaltet sein. In Zukunft sollen weitere Online-Dienste freigeschaltet werden, mit denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Amtssachen online erledigen können. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2022 08:30 Uhr



