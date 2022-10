Stand: 25.10.2022 09:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neumünster: Tödlicher Unfall

In /nachrichten/schleswig-holstein/unfallneumuenster118_v-contentxl.jpgNeumünster gab es in der Nacht einen tödlichen Unfall. Nach Polizeiangaben kam gegen halb vier ein Auto auf dem Roschdohler Weg im Stadtteil Einfeld von der Fahbahn ab. Es prallte gegen einen Kantstein und einen Baum. Dabei wurde ein Mann aus dem Auto geschleudert und starb. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Unklar ist noch, wer das Auto fuhr, so ein Polizeisprecher. Erst hieß es, eine Person sei flüchtig, gefunden wurde aber noch niemand. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Büdelsdorf: Beratungen über Gas-Alternativen bei der Power-Net

Über Gas-Alternativen beraten heute Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Verbänden auf der Tagung Power-Net in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Ein Kieler Forscher macht der Politik nun Druck. Aus Sicht von Professor Andreas Dahmke vom Institut für Angewandte Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gehe die Politik das Thema zu zögerlich an. "Bis auf den Bau von Gasterminals haben wir wenig mittelfristige Aktionen gezeigt. Ich glaube, da besteht ein riesiger Bedarf jetzt politisch zu Entscheidungen und zur Umsetzung zu kommen." Dahmke fordert schnellere Genehmigungsverfahren insbesondere für unter der Erde liegende Wärmespeicher. Zu der Tagung kommen unter anderem Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne). | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Sperrung der B203 bei Büdelsdorf

Wegen Bauarbeiten ist die Brücke der B203 über die A7 in Fahrtrichtung Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis Donnerstag gesperrt. Die Sperrung gilt jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Wer auf der A7 Richtung Süden fährt und nach Eckernförde will, soll laut Autobahn GmbH schon in Owschlag abfahren. Wer von Büdelsdorf aus nach Eckernförde will, dem empfiehlt die Autobahn GmbH den Weg über Borgstedt. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2022 | 08:30 Uhr