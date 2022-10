Stand: 20.10.2022 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Oberärztin fordert Änderungen in Notaufnahmen

Die Notaufnahmen im Land sind nicht nur hochfrequentiert, sie platzen zum Teil aus allen Nähten. Das hat viele Gründe. Zu wenig Personal, zu viele Patienten - darunter einige, die eigentlich nicht in die Notaufnahme, sondern zum Hausarzt gehören. Melanie Zeughan ist Oberärztin in der zentralen Notaufnahme in Neumünster und erlebt die Probleme jeden Tag. Sie findet: Das System muss sich grundlegend ändern. "Natürlich sind auch Patienten dabei, die eigentlich nicht in die Notaufnahme gehören, aber das liegt nicht daran, dass die Patienten blöd sind, sondern dass sie keinen ambulanten Ansprechpartner haben. Die Hausärzte sind auch am Limit und viele Patienten haben gar keinen Hausarzt mehr. Das Problem wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen." Die Oberärztin findet außerdem, telefonische Beratung sei oft keine Alternative. Sie sagt, es müsse eine Anlaufstelle geben, wo Patienten hingehen können und dann weiter vermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Fälle von Steuergeldverschwendung in der Region

Im aktuellen Schwarzbuch, das der Bund der Steuerzahler am Mittwoch veröffentlicht hat, stehen auch vier Fälle aus der Region bei Kiel. So spricht der Verband von aberwitzigen Kostenexplosionen und kaum erklärbaren Bauzeitverlängerungen beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals. Ein weiteres Beispiel für eskalierende Kosten und Fehlplanungen ist laut Verband der Ausbau der B404 zur A21 auf sechs Kilometern zwischen Nettelsee und Klein Barkau im Kreis Plön. Statt 65 Millionen Euro soll das Stück nun 138 Millionen kosten. Und: In bester Lage am Kieler Förde Ufer hat das Land 2016 das Gebäude des ehemaligen Wehrbereichskommandos gekauft - für zwei Millionen Euro plus Unterhaltungskosten von 5,9 Millionen Euro. Nach sechs Jahren ist laut Bund der Steuerzahler immer noch nicht klar, wie das Gebäude genutzt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Brücke über A7 gesperrt

Die Brücke über der A7 an der Anschlusstelle Büdelsdorf ist am Donnerstag sowie kommende Woche Dienstag bis Donnerstag jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr Richtung Eckernförde gesperrt. Die Brückenkappen, also die nicht befahrenen Ränder der Brücke, müssen abgebrochen und erneuert werden. Insgesamt werden die Bauarbeiten nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes noch bis Ende November dauern. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2022 | 08:30 Uhr