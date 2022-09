Stand: 23.09.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Fridays for Future ruft zum Aktionstag auf

Für Freitag hat die Fridays for Future-Bewegung wieder zu einem weltweiten Aktionstag aufgerufen. Auch in Eckernförde, Rendsburg und Neumünster wollen Menschen auf die Straße gehen. Die größte Demo ist in Kiel geplant. Die Veranstalter rechnen heute mit etwa 3.500 Teilnehmern beim Demonstrationszug. Die Umweltschützer fordern, erneuerbare Energien massiv auszubauen, einen kostengünstigen ÖPNV und Entschädigungszahlungen an die Länder des Globalen Südens. Der Demonstrationszug soll ab etwa 14 Uhr an der Reventloubrücke losgehen, dann über die Kiellinie, Düsternbrooker Weg, Brunswiker Straße sowie Holtenauer Straße, Beseleralle und Reventlouallee zurück zur Reventlouwiese führen. Die Polizei vermutet, dass auch eine Aktion auf der Kieler Förde geplant ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Neumünster: Nebenklage zum Einfeldmord

Im Prozess um den Tod dreier Fußgänger durch einen 26-jährigen Autofahrer am Einfelder See bei Neumünster vergangenes Jahr hat die Nebenklage dem Beschuldigten Mord vorgeworfen. Das Gericht will in dem Prozess klären, ob der Angeklagte auch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden kann. Dann müsste ein Schwurgericht über den Fall entscheiden. Der Anwalt der Nebenklage sieht hingegen Hinweise auf einen Mord. So gebe es einen Chatverlauf, der die Kaltblütigkeit des 26-jährige zeige. Außerdem würden Reifenspuren und Aussagen des Beschuldigten am Unfallort für ihn auf Mord hinweisen, so die Nebenklage. Die Verteidigung wies die Aussagen zurück. Eine Entscheidung in dem Prozess soll Anfang Oktober fallen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Kieler Schriftstellerin erhält den Kunstpreis des Landes

Die Kieler Schriftstellerin Zara Zerbe hat den Kunstpreis des Landes gewonnen. Überreicht wurde er Donnerstagabend von Ministerpräsident Daniel Günther. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Zerbe ist Mitherausgeberin des Literaturmagazins "Der Schnipsel". Sie schreibt dazu Erzählungen und ist aktiv bei Poetry Slams. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

