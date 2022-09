Stand: 21.09.2022 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wohnquartier "Marthas Insel": Erste Wohnungen übergeben

Die ersten Wohnungen in Kiels neuem Wohnquartier "Marthas Insel" sind übergeben worden. Nach Angaben der Stadt handelt es sich zunächst um rund 50 geförderte Wohneinheiten, langfristig sollen in dem Viertel mehrere hundert Menschen einziehen. Auf dem Gelände zwischen der Marthastraße und dem Sophienblatt sind in den vergangenen Jahren acht Wohnblöcke entstanden. Laut dem Bauträger BIG aus Kronshagen gibt es sowohl Luxuswohnungen als auch geförderten Wohnraum für Bedürftige. Insgesamt entstehen in dem Areal 240 Wohnungen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Auszeichnung für Gartenstadtschule Neumünster

Am Nordkolleg in Rendsburg werden am Mittwoch fünf Schulen aus Schleswig-Holstein als "musikalische Grundschule" ausgezeichnet. Eine davon ist die Gartenstadtschule Neumünster. An ihr sollen nun alle Schülerinnen und Schüler - unabhängig von Alter und Bildungssstand - die Möglichkeit bekommen, regelmäßig zu musizieren, nicht nur im Musikunterricht. Die Bertelsmann-Stiftung finanziert das Projekt. Vergeben wird die Auszeichnung seit dem vergangenen Jahr vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen mit Sitz in Kronshagen bei Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Jüdisches Museum in Rendsburg wird umgebaut

Die Ausstellung wird unter anderem barrierefrei gemacht. Die Museumsleitung lädt am Mittwoch alle Interessierten ein, sich ein Bild vom Stand der Arbeiten zu machen. Die Baustellenführung beginnt um 18.30 Uhr. Besucher werden gebeten, sich vorab bei den Landesmuseen anzumelden. Der Eintritt kostet fünf Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Pflegefamilien in Kiel gesucht

Der Pflegekinderdienst der Landeshauptstadt Kiel sucht für mehrere Kinder bis acht Jahren Pflegefamilien. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, dass unter den Kindern auch Geschwister seien, die gemeinsam in einer Familie aufgenommen werden sollten. Die Eltern der Kinder sind aus verschiedenen Gründen zeitweise oder auch längerfristig nicht in der Lage, ihre Kinder zu versorgen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Pflegekinderdienstes Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 229,0 (Stand 20.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 316,2. In Neumünster ist die 7-Tage Inzidenz auf 255,4 gesunken. In Plön liegt der Wert bei 256,0. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 250,8. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.09.2022 | 08:30 Uhr