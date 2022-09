Stand: 20.09.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Demonstration des privaten Busgewerbes: Verkehrsbehinderungen in Kieler Innenstadt

In Kiel, Neumünster sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde fallen heute wieder viele Busverbindungen aus. Es ist der zweite Tag des Warnstreiks im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. Der Protest wird auch Auswirkungen auf den Stadtverkehr in Kiel haben: Bis zu 700 Demonstranten werden zu einer Kundgebung in der Landeshauptstadt erwartet. Hintergrund des Warnstreiks ist ein Tarifkonflikt. Ver.di fordert für die Busfahrer und Werkstatt-Mitarbeiter mehr Geld sowie kürzere Tariflaufzeiten. Die Arbeitgeber der privaten Unternehmen halten nach eigener Aussage die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen und den Streik für überflüssig. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Untreueprozess: Hat Sohn mit EC-Karte des Vaters gezahlt?

In Kiel startet heute vor dem Amtsgericht ein Untreueprozess. Der Angeklagte war Anfang 2021 als vorläufiger Betreuer für seinen Vater eingesetzt worden. Er kümmerte sich um die Gesundheitsfürsorge und finanzielle Angelegenheiten. Dabei soll der 54-Jährige fast 80 mal Bargeld abgehoben oder mit der EC-Karte seines Vaters gezahlt haben. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Pflegefamilien in Kiel gesucht

Der Pflegekinderdienst der Landeshauptstadt Kiel sucht für mehrere Kinder zwischen ein und acht Jahren Pflegefamilien. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, dass unter den Kindern auch Geschwister seien, die gemeinsam in einer Familie aufgenommen werden sollten. Die Eltern der Kinder sind aus verschiedenen Gründen zeitweise oder auch längerfristig nicht in der Lage, ihre Kinder zu versorgen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Pflegekinderdienstes Kiel.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2022 | 08:30 Uhr