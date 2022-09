Stand: 19.09.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bus-Streik beeinträchtigt den Nahverkehr

Viele Busse der privaten Anbieter in Schleswig-Holstein bleiben Montag und Dienstag in den Depots - auch in der Kiel-Region. Grund ist ein weiterer zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Nach Angaben eines Sprechers sind die Verhandlungen im aktuellen Tarifstreit ins Stocken geraten. Von dem Streik betroffen sind vor allem Linien, die von der Firma Autokraft bedient werden. Aber auch Busse anderer Unternehmen bleiben im Depot. Auf den Linien der Kieler Verkehrsgesellschaft läuft alles normal. Für Dienstag hat ver.di in Kiel eine Kundgebung angekündigt, zu der die fast 2.000 Mitarbeiter im Busgewerbe eingeladen sind. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Schwentinental: Drei Weltkriegsbomben wurden erfolgreich entschärft

Am Sonntagvormittag hat der Kampfmittelräumdienst gleich drei Weltkriegsbomben unschädlich gemacht. Die Sprengsätze lagen unter der Erde auf einer Koppel. Der Kampfmittelräumdienst war den Fliegerbomben nach eigener Aussage durch alte Luftbilder auf die Spur gekommen. Ein Sprengsatz machte bei der Entschärfung Probleme. Laut Kampfmittelräumdienst war es schwierig ein Gewinde zu lösen. Mit einem sogenannten Drehmoment-Verstärker ging es dann. Während der Arbeiten mussten rund 1.000 Anwohner in Schwentinental und Kiel-Elmschenhagen für rund drei Stunden ihre Wohnungen und Häuser verlassen, außerdem war die B76 in dem Bereich aus Sicherheitsgründen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Kiel: Parteitag der CDU stellt sich für Kommunalwahl auf

Am Sonnabend beschlossen die Christdemokraten auf ihrem Parteitag am Südfriedhof, mit welchen Kandidaten sie im kommenden Frühjahr antreten wollen. Die Delegierten wählten Reiner Kreuz zum Spitzenkandidaten. Co-Spitzenkandidatin wurde die Kieler Junge-Union-Chefin Antonia Grage. Sie sieht die zwischen Männern und Frauen paritätisch besetzte Liste als Beleg für die Vielfalt der Partei. Spitzenkandidat Kreuz will die CDU zur stärksten Kraft in der Ratsversammlung machen. Er kritisiert den Bürgerservice sowie die aktuelle Verkehrssituation in der Stadt. Außerdem beschloss der Parteitag einen Antrag zur geplanten Stadtbahn. Die Partei wolle die Pläne unterstützen, will aber, dass nicht mehr als zehn Prozent der Auto-Parkplätze auf der Trasse wegfallen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

