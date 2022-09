Stand: 16.09.2022 09:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Start der Mobilitätswoche in Neumünster

In Neumünster startet am Freitag die europäische Mobilitätswoche. Seit 2002 will die Europäische Kommission damit europaweit auf nachhaltige Mobilität aufmerksam machen. Bis kommenden Mittwoch finden in der Stadt verschiedene Aktionen statt. Am Freitag können die Neumünsteraner auf dem Großflecken eine Mobilitätsberatung erhalten, denn die Stadt hat zwei Förderprogramme für Lastenfahrräder entwickelt. Wer sich solch ein neues Rad kauft, bekommt laut Stadt einen Zuschuss von 750 Euro. Wer dabei auch noch sein Auto abmeldet, erhält insgesamt 1.500 Euro. Auch Kleinunternehmen, die bis zu 50 Mitarbeiter haben, können einen Antrag einreichen, so Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Durchsuchungen bei Rockerbande auch in Kiel und Rendsburg

Nach dem Verbot der Rockerbande "United Tribuns" hat die Polizei in Schleswig-Holstein insgesamt 37 Clubhäuser und Wohnungen durchsucht. Zwei der vier Ortsgruppen waren nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein auch in Rendsburg und Kiel ansässig. Die Beamten beschlagnahmten laut Innenministerium Rocker-Kutten, Vereinsabzeichen, Drogen wie Kokain, Haschisch und Marihuana, Waffen, Munition, Geschosse und Elektroschocker. Den Rockern werden unter anderem Menschenhandel, Betrug, Drogengeschäfte, Körperverletzungen und versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

"Coastal Clean Up Day": Schüler sammeln Müll

Am Freitag ist wieder der "Coastal Clean Up Day". Schülerinnen und Schüler sammeln Müll, der an den Küsten und Flüssen anfällt. Damit wollen Umweltorganisationen auf das Problem von verdreckten Ozeanen und Gewässern aufmerksam machen. An der Kieler Förde werden nach Angaben der Organisatoren schätzungsweise knapp 1.000 Schüler nach Müll suchen. Schirmherr der Aktion in Kiel ist Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Inzidenzen

In Kiel liegt die Corona-Inzidenz bei 211,6, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 236,9, in Neumünster bei 221,4 und im Kreis Plön bei 256,0 (Stand: 15.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 232,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

