Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 13.09.2022 10:22 Uhr

Brandstifter in und um Kiel unterwegs?

Nach mehreren Bränden in und um Kiel geht die Polizei von Brandstiftung aus. In Kiel wurden laut Polizei am Montag 13 Autos in der Rendsburger Landstraße durch ein Feuer beschädigt. Zuvor hatte in der selben Straße schon ein Müllcontainer bei einer Schule gebrannt. Auch Anfang September hatte es in der Gegend laut Polizei mehrere Feuer gegeben. Zudem werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit Bränden in Flintbek bestehe. Dort brannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße "Am Eherenmal" eine Mülltonne, ein Carport und dann eine Vogelvoliere. Anschließend brannten drei Straßen weiter mehrere Mülltonnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Fehler bei Landeanflug: Zwei Verletzte

Bei einem Landemanöver auf den Flugplatz Schachtholm bei Rendsburg sind am Montagabend zwei Insassen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Ausbildungsflug. Demnach setzte das Flugzeug vom Typ Kodiak beim Landeanflug zu früh auf und verpasste dadurch die Landebahn. Inzwischen hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Taxi-Fahren in Kiel wird teurer

Ab dem 1.Oktober soll, wenn es nach der Verwaltung geht, ein neuer Tarif für Fahrten mit dem Taxi in Kiel gelten. Die eingetragene Genossenschaft Kieler Funk-Taxi-Zentrale hatte wegen der allgemein steigenden Preise, eine Erhöhung bei der Stadt Kiel beantragt. Der Oberbürgermeister muss noch zustimmen. Fahrten würden dann im Schnitt zehn Prozent teurer werden. Nach Angaben der Stadt Kiel haben andere Kreise und Städte inzwischen die Taxipreise erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Inzidenzen

In Kiel liegt die Corona-Inzidenz bei 175,0, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 228,2, in Neumünster bei 269,2 und im Kreis Plön bei 205,1 (Stand: 12.9.). | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

