Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Imland-Kliniken: Termin für Bürgerentscheid steht

Der Kreistag von Rendsburg-Eckernförde hat den Weg für den Bürgerentscheid zur Zukunft der Imland-Kliniken freigemacht. Montagabend stimmten die Mitglieder dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger am 6. November dieses Jahres darüber entscheiden sollen, ob das vom Kreistag im Februar beschlossene Szenario rückgängig gemacht werden soll. Das sieht unter anderem vor, die Geburtsstation und die chirurgischen Leistungen am Standort Rendsburg zu konzentrieren. Gleichzeitig soll die Geburtsstation in Eckernförde schließen. Eine Initiative will den Status Quo beibehalten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Bahnprobleme ab Kiel

Wegen Personalproblemen sind am Dienstagmorgen einige Züge ausgefallen. DB Regio twitterte, dass seit 5 Uhr hauptsächlich Züge auf den Verbindungen zwischen Kiel und Eckernförde sowie Kiel und Plön betroffen seien. Wie lange diese Probleme noch dauern, konnte die Bahn auf Nachfrage nicht beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Zweite E-Fähre in Kiel getauft

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel hat eine zweite voll-elektrische Fähre. Das Schiff mit dem Namen "MS Wellingdorf" wurde am Montag getauft. Taufpatin war GEOMAR-Direktorin Katja Matthes. Die Fähre wird voraussichtlich ab September zusammen mit der anderen voll-elektrischen Fähre der "MS Düsternbrook" auf der Linie F2 zwischen der Reventloubrücke und Wellingdorf pendeln, sagte der Chef der Kieler Verkehrsbetriebe, Andreas Schulz. "Die Elektrofähre kann 140 Passagiere befördern und zusätzlich 60 Fahrräder." Die Batterie fasst knapp 1.100 Kilowattstunden. Damit könnte die knapp 3,2 Millionen Euro teure Fähre etwa 13 Stunden unterwegs sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 312,9 (Stand 22.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 220,9. In Neumünster liegt sie bei 320,8. Der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 260,6 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 328,9. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

