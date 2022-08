Stand: 19.08.2022 11:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Millionenförderung für den Kieler Seehafen

Der Kieler Seehafen bekommt 6,7 Millionen Euro. Den entsprechenden Zuwendungbescheid überreicht Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) heute Nachmittag. Mit den Millionen soll der Ostuferhafen ausgebaut werden. Konkret ist unter anderem geplant, die Wegführung im Hafen zu optimieren. Der Seehafen Kiel ist eine wichtige deutsche Drehscheibe für den Frachtverkehr auf der Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 12:00 Uhr

Aminata Touré lädt zu "Kita-Gipfel"

Zu wenige Erzieherinnen, zu wenige Plätze für Kinder und zu viele Personalausfälle: Die Probleme von Kindertagesstätten beschäftigen heute einen sogenannten Kita-Gipfel, zu dem Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) eingeladen hat. Eltern, Kinder, Fach- und Leitungskräfte von Kitas sowie Verbände und Interessengemeinschaften diskutieren dabei in Neumünster in verschiedenen Workshops. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 12:00 Uhr

Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas: Gemischte Reaktionen

Die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas sorgt in Schleswig-Holstein für gemischte Reaktionen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) begrüßte die Maßnahme, doch es gibt auch Kritik: Von Entlastung könne nicht gesprochen werden, sagt Ann Sophie Mainitz vom Mieterbund Schleswig-Holstein. Denn die Energiepreise seien extrem hoch und eine große Mehrbelastung für die Bürger. Auch Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht die Maßnahme kritisch: Es werde die Breite entlastet, aber für die Menschen, die am dringendsten Geld brauchen, habe der Staat am Ende nichts mehr übrig. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Mehr Single-Haushalte in Kiel

In Kiel steigt die Zahl alleinwohnenden Menschen weiter an. Das geht aus dem neuen Sozialbericht der Stadt hervor. Demnach leben aktuell rund 80.500 Menschen in sogenannten Einpersonenhaushalten, das heißt knapp 1.500 mehr als vor einem Jahr. Allerdings wurden in dem Zeitraum nur etwa 1.300 Wohneinheiten neu gebaut. Ein Lichtblick: Die Kinderarmut sinkt. Etwa ein Viertel der unter 15-Jährigen Kinder in Kiel ist betroffen - zwei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Fernwärme fällt in Kiel gebietsweise aus

Bewohner von zwei Kieler Stadtteilen müssen ab heute Nachmittag bis morgen ohne Fernwärme auskommen. Laut Stadtwerke Kiel wird vorsorglich ein Rohr ausgewechselt. Deshalb fällt die Fernwärme heute ab 16 Uhr in Suchsdorf und Teilen von Projensdorf aus. Das Heiß- und Trinkwasser ist davon nicht betroffen. Der Ausfall werde wohl bis morgen Abend dauern, teilten die Stadtwerke mit. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

NASA-Rover "Curiosity": Kieler Messgerät liefert neue Ergebnisse

Im August 2012 ist der NASA-Rover "Curiosity" auf dem Mars gelandet. An Bord war ein Strahlenmessgerät der Uni Kiel. Jetzt stellen die Forscher überraschende Ergebnisse vor. "Wir haben herausgefunden, dass die kosmische Strahlung auf dem Mars viel veränderlicher ist, als wir vorher angenommen hatten", berichtet der Kieler Physik-Professor Robert Wimmer-Schweingruber, der ein Mitglied des Mars-Forschungsteams der NASA ist. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 19:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 362,9 (Stand 18.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 275,3. In Neumünster liegt sie bei 351,0. Der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 275,3 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 411,9. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

