Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bilanz nach sechs Monaten Kieler Fahrradstaffel

Seit sechs Monaten sind Polizistinnen und Polizisten in Kiel auch per Fahrrad unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurden schon weit über 700 Verkehrsverstöße geahndet. Auch ein mutmaßlicher Drogendealer wurde mit 50 Gramm Marihuana festgenommen. Insgesamt hätten die Polizisten schon mehr als 10.000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 10:30 Uhr

Diskussion über Bau eines Hotels in Schönberg

Eine Gruppe aus Investoren aus Kiel und Hamburg möchte auf einem Areal im Schönberger Ortsteil Kalifornien (Kreis Plön) bis zu fünf Gebäude bauen. Nun hat eine Bürgerinitiative eine Online-Petition gestartet, um das Projekt zu verhindern. Die Initiatoren der Petition fürchten, ein Hotelkomplex würde den Charakter Kaliforniens grundlegend verändern. Laut Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) ist noch nichts entschieden: Die Pläne seien noch ganz am Anfang, zunächst wurden ihm zufolge Bodenproben genommen, nun werde ein genereller Bebauungsplan erstellt. Bürgerinitiative und Investorengruppen wollen sich dem Bürgermeister zufolge demnächst zu Gesprächen treffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Umbau der Notaufnahme am städtischen Krankenhaus Kiel abgeschlossen

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten der zentralen Notaufnahme am städtischen Krankenhaus Kiel sind abgeschlossen. Das hat die Klinikleitung mitgeteilt. Die Arbeiten und die neue Technik haben rund 4,3 Millionen Euro gekostet, 3,6 Millionen Euro hat das Land gezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Bundesstraße 502 gesperrt

Autofahrer, die von Kiel in Richtung Schönberg beziehungsweise in die Gegenrichtung fahren, brauchen heute viel Geduld. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr lässt Instandsetzungsarbeiten an der Bundesstraße 502 durchführen. Bis 12 Uhr ist die Straße dafür zwischen Schönkirchen und Heikendorf voll gesperrt. Ab 12 Uhr wird dann die Gegenrichtung der B502 gesperrt, dort wird dann ebenfalls die Fahrbahn ausgebessert. Heute Nachmittag gegen 16 Uhr sollen die Arbeiten laut Landesbetrieb dann beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

14-Jähriger aus Kiel verschwunden: Polizei hofft auf Unterstützung

Der 14 Jahre alte Ansari A. aus Kiel wird bereits seit April vermisst. Nun bittet die Kieler Kriminalpolizei ein weiteres Mal die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Der Junge lebte zuletzt in der Heintzestraße und könnte sich im Bereich Kiel-Gaarden aufhalten. Der Junge ist ungefähr 1,65 Meter groß und schlank. Er könnte mit einem Jogginganzug bekleidet sein. Dass der Vermisste einer Straftat zum Opfer gefallen ist, schließen die Ermittler derzeit aus. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ansari A. geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 8:30 Uhr

Starke Einschränkungen bei Schlei-Überquerung

Pendler, die über die Schlei müssen, brauchen seit Montag gute Nerven: Autos dürfen die Brücke zwischen Schwansen (Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg) einen Monat lang nur noch an den Wochenenden befahren. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn laufende Bauarbeiten für eine neue Brücke. Auch die Fähre Missunde, die sonst als Alternative gilt, hat am Montag ihren Dienst eingestellt. Bis zum 1. November laufen Arbeiten am Anleger. Pendler müssen nun Umwege über Schleswig und Kappeln (beide Kreis Schleswig-Flensburg) in Kauf nehmen. Das kann bis zu einer Stunde dauern. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 8:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 389,3(Stand 15.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 294,4. Neumünster (310,7) und der Kreis Plön (331,6) liegen unter dem Landesdurchschnitt. Darüber liegt der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 452,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

