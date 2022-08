Stand: 10.08.2022 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kreis Plön: Straßenarbeiten und Vollsperrung auf der L259

Autofahrer im Kreis Plön müssen sich möglicherweise auf Umleitungen einstellen. Der Landesbetrieb Straußenbau und Verkehr bessert noch bis 16 Uhr die beschädigte Fahrbahn der Landesstraße 259 zwischen Todendorf (Kreis Stormarn) und Giekau (Kreis Plön) aus. Aus Gründen der Verkehrssicherheit können die Arbeiten nur unter Vollsperrung stattfinden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Kiel diskutiert über weitere Energiesparmaßnahmen

Die Stadt Kiel prüft weitreichende Maßnahmen gegen eine mögliche Gasknappheit ab Herbst. Nach Angaben von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) befasst sich derzeit eine Arbeitsgruppe mit einem konkreten Szenario. Kämpfer sagte, dass radikale Energiesparmaßnahmen denkbar wären. Schon jetzt ist bekannt, dass in städtischen Räumen in Kiel nur noch maximal bis 20 Grad geheizt werden soll - auch weniger Grad wären laut dem Oberbürgermeister möglich. Auf dem Prüfstand stehen außerdem Maßnahmen wie Nachtbeleuchtung und Temperaturen in Schulen, Schwimmbädern und anderen Einrichtungen. Bisher wurden nur wenige Maßnahmen beschlossen. So haben die Stadtwerke das populäre Eisfestival abgesagt und das Außenbecken im Hörnbad wird nicht beheizt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Neuer Radfahrstreifen für Preetzer Straße

Die Preetzer Straße in Kiel hat einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn bekommen. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt, dass die vorhandenen Radwege zwischen Sörensenstraße und Ostring in sehr schlechtem Zustand sind. Ab dem Jahr 2025 soll die Straße umfänglich ausgebaut werden. Daher werde nun die Möglichkeit genutzt, dort Erfahrungen mit den Radfahrstreifen zu sammeln, heißt es weiter. Denkbar sei für den endgültigen Ausbau auch der Neubau von breiten Radwegen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 365,1, vor einer Woche lag sie laut Meldestelle noch bei 402,2 (Stand 9.8.). Die zweitniedrigste Inzidenz hat Kiel mit 248,1. Neumünster (286,8) und die Kreise Plön (289,9) und Rendsburg-Eckernförde (339,1) liegen auch allesamt unter dem Landesdurchschnitt. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage, unter anderem weil nur positive PCR-Tests in die Statistik aufgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

