Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Oldtimer-Olympia-Rallye in Kiel gestartet

Heute Morgen um 8 ist eine Oldtimer-Rallye aus Kiel gestartet - ein halbes Jahrhundert nach den Olympischen Spielen von 1972 in München und Kiel. Die Rallye führt nach München und soll wie 1972 beide Städte miteinander verbinden. Damals fuhren die Teilnehmer mit nur einer Übernachtung die Rallye-Strecke von 3.400 Kilometern Dieses Jahr wird über sechs Tage hinweg die Strecke absolviert. Zu den Fahrern der Rallye gehört, damals wie heute, Walter Röhrl. Er bezeichnet die Olympia-Rallye 1972 als seinen persönlichen Durchbruch im Rallye-Sport.

"Gorch Fock" wieder unterwegs

Das Segelschulschiff ist heute von Kiel aus zu einer Ausbildungsfahrt gestartet und wird rund fünf Wochen unterwegs sein. An Bord sind rund 90 Offiziersanwärter der Marine. Diese haben etwa zwei Wochen lang die Segelvorausbildung im Kieler Heimathafen erhalten. Nun geht es für die Offiziersanwärter und die rund 110-köpfige Stammbesatzung zunächst zur Hanse Sail in Rostock. Von dort aus weiter nach Stettin in Polen und anschließend nach Helsinki. Am 9. August wird die "Gorch Fock" wieder in Kiel erwartet.

B202 bis Ende Oktober gesperrt

Von heute bis voraussichtlich Ende Oktober ist die B202 zwischen Schwentinental und Rastorfer Passau gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr werden die Fahrbahn sowie die Radwege und Brücken saniert. Radfahrer können an der Baustelle vorbei, für Autos ist eine Umleitung über die B76 ausgeschildert.

