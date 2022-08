Stand: 04.08.2022 10:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler Rathaus zieht Bilanz nach Maßnahmen im Bürgeramt

Im Frühjahr gab es lange Schlangen for dem Bürgeramt in Kiel. Die Stadt hat daraufhin im Juni Maßnahmen ergriffen und zieht eine erste Bilanz. "Personalbedingte Wartezeiten dürften höchstens eine Ausnahme, aber nicht die Regel sein", sagt der Kieler Personaldezernent Christian Zierau. Die Stadt hat zu diesem Zweck 34 neue Stellen beschlossen. Für diese sind bereits 22 Kolleginnen und Kollegen eingearbeitet. Bei der Kfz-Zulassung und in der Führerscheinstelle in der Saarbrückenstraße gibt es laut Stadt aktuell täglich freie Termine. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger eine E-Mail-Adresse für verschiedene Anliegen nutzen: Unter amt24@kiel.de werden Antworten innerhalb eines Arbeitstages garantiert. Auch bei schwierigen Fragen. Außerdem arbeitet die Stadt daran, dass bald noch mehr Anliegen im Internet erledigt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Ermittlungen in der Landschlachterei Horn in Flintbek aufgenommen

Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt nun gegen die Landschlachterei Horn in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben einer Sprecherin des LKA geht es um mögliche schwere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Zuvor hatten Videoaufnahmen von Tierschützern den Verdacht nahegelegt, dass Kühe in dem Betrieb nicht ordnungsgemäß geschlachtet wurden. Die Rinder sollen nicht ausreichend betäubt worden sein, weshalb es teilweise zu langen Todeskämpfen gekommen sei. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Neue Forschungsergebnisse des Geomar

Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass Ozeane mehr schädliches Kohlenstoffdioxid aufnehmen können als bisher angenommen. Die aktuelle Studie, an der auch das Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel beteiligt ist, deutet darauf hin. Verantwortlich ist das Plankton, dass CO2 durch Licht und Nährstoffe aufnimmt und zu Sauerstoff umwandelt. Die Forscher vermuten nun, dass sich Plankton aktiv zwischen der Wasseroberfläche und tieferen Ozeanschichten bewegen kann und nicht nur passiv im Wasser treibt. Sollte dem so sein, könnte es deutlich stärker an der Klimaregulation der Erde beteiligt sein, als bisher angekommen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Sperrungen am Nord-Ostsee-Kanal

Auf Grund von Schäden an den Uferböschungen sind von Mittwoch an mehrere Wege entlang des Nord-Ostsee-Kanals gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger. Dies betrifft unter anderem die Bereiche zwischen Hochdonn (Kreis Dithmarschen) und Hohenhörn (Kreis Steinburg) sowie zwischen Fischerhütte und Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), jeweils auf beiden Seiten des Kanals. Zwischen Oldenbüttel und Breiholz ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nur das Südufer betroffen. An fast 100 Stellen des Kanals seien an den Unterwasserböschungen Abbruchkanten festgestellt worden, von teilweise mehreren Hundert Metern Länge. Ursache seien möglicherweise immer größer werdende Schiffe mit entsprechend stärkeren Antrieben. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Um das Kanalufer zu schonen, will das Amt nun ein verschärftes Tempolimit für die Schifffahrt verhängen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 03.08.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 306,9 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 328,6 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 275,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 380,0. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

