Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Vorbereitungen für die nächste "Gorch Fock"-Ausfahrt laufen

Im Kieler Marinestützpunkt laufen die letzten Vorbereitungen für die nächste Ausbildungsreise der "Gorch Fock". Laut Marine nimmt das Segelschulschiff kommende Woche ab Montag "Kurs gen Osten". Dabei werden mehr als 100 Kadetten und der Kommandant, der Kapitän zur See, Andreas-Peter Graf von Kielmansegg, zur ersten Ausbildungsreise auf der rundumerneuerten "Gorch Fock" starten. Das Kommando hatte der 54-jährige Kielmannsegg erst Ende März übernommen. Die Reise soll die Crew unter anderem nach Rostock, Stettin und Helsinki führen. Ende September soll die "Gorch Fock" dann wieder in ihrem Heimathafen Kiel zurück sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Ermittlungen nach Bombendrohung gegen Sparkasse Neumünster

Nach der Bombendrohung gegen die Sparkasse in der Innenstadt von Neumünster ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Polizeiangaben hatte sich gestern Nachmittag ein Unbekannter gemeldet und mit einem Sprengsatz gedroht. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Großflecken ab und konnte nach rund zwei Stunden Entwarnung geben. Es war bereits die zweite Bombendrohung gegen die Sparkasse. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Personalengpass im Standesamt in Kiel

In Kiel haben frisch gebackene Eltern aufgrund von Personalmangel in der Verwaltung aktuell Probleme, eine Geburtsurkunde zu bekommen. Diese wird unter anderem dazu benötigt, Kindergeld zu beantragen. Laut Stadt steht die Bearbeitung von 200 Geburtsurkunden aus. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kann es in Kiel derzeit sechs bis acht Wochen dauern, bis Eltern die Urkunde haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 01.08.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 314,6 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 365,9 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 300,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 399,8. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

