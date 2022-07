Stand: 28.07.2022 11:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Handball-Bundesliga: THW Kiel in die Saisonvorbereitung gestartet

Nach 38 Tagen Trainingsfrei startet bei den "Zebras" wieder die Vorbereitung. Beim Laktattest liefen die Akteure ihre Runden. Mit dabei auch die drei Neuzugänge: Tomas Mrkva, Petter Øverby und Eric Johansson. Nun gibt es bis zu drei Einheiten täglich, bevor es am 6. August ins Trainingslager nach Graz geht. Danach stehen für die Handballer einige Trainingsspiele an, deren Highlight ein Blitzturnier am 21. August gegen den HSV Hamburg und den VfL Bad Schwartau ist. Der offizielle Start der Saison erfolgt am 31. August beim Supercup, wenn der Pokalsieger Kiel auf den Meister SC Magdeburg trifft. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 12:00 Uhr

Olympia-Geschirr von 1972 in Kiel gefunden

Die Stadt Kiel verkauft 50 Jahre altes Originalgeschirr von der Olympiade 1972. Wie das Kiel-Marketing meldet, wurden die Teller, Tassen und Schüsseln zufällig bei der Vorbereitung auf das Olympia-Jubiläum im Keller des Olympiazentrums gefunden. Interessierte können die Gegenstände im Welcome Center am ZOB ansehen und kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Telefonbetrug mit Computerstimme

Mit einer neuen Masche versuchen Betrüger auch in Schleswig-Holstein an viel Geld zu kommen: Laut Landeskriminalamt geben sie sich als Anrufer der Polizeibehörde "Europol" aus. Oftmals spricht auch eine Computerstimme. Die Betrüger versuchen so offenbar an persönliche Daten wie die Kontonummer und die PIN zu gelangen. Unter anderem gab es bereits in Kiel, Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde diese Art von Betrugsanrufen. Allein bei der Polizei in Neumünster melden sich demnach jeden Tag bis zu 50 Menschen, die solche vermeintlichen Europol-Anrufe bekommen haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 06:00 Uhr

Kieler Sozialdezernent rät zum Hilfe suchen

Heizen könnte im Winter wegen der hohen Gaspreise richtig teuer werden. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen sagt, das T-Shirt werde dann nicht mehr reichen. Man müsse auch zu Hause den Pullover aus dem Schrank holen. Von der Stadt Kiel heißt es: Verzichten ja, aber frieren müsse keiner. Der Sozialdezernent der Stadt Kiel, Gerwin Stöcken (SPD), rät dazu, die Abschlagszahlungen schon jetzt deutlich zu erhöhen und alle, die sich das nicht leisten können, sollten Hilfe suchen. Das ginge zum Beispiel beim Jobcenter oder bei der Grundsicherung für alte und Erwerbsgeminderte oder bei der Wohngeldstelle. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 16:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 395,6 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 421,3 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 363,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

