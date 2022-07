Stand: 13.07.2022 10:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Schweinelaster umgekippt: A7 und A215 voll gesperrt

Aktuell ist die A7 in Richtung Hamburg zwischen Bordesholm und Neumünster-Nord voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist dort am Morgen ein Schweinetransporter im Graben gelandet. Der Lkw hatte rund 600 Tiere geladen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Warder von der Autobahn abgeleitet. Auch die A215 ist in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Blumenthal gesperrt. Es kommt zu kilometerlangen Rückstaus. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:00 Uhr

Stromausfall auf dem Kieler Ostufer

Rund 1.500 Haushalte im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf hatten heute Morgen keinen Strom mehr. Laut Angaben der Stadtwerke konnte die Stromversorgung nach knapp einer Stunde vom Entstörungsdienst wiederhergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Wachstation in Schönhagen bei Rettungsschwimmern besonders beliebt

Die DRLG Wachstation in Schönhagen an der Ostsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist bei den Rettungsschwimmern ganz besonders beliebt. Denn die Wache ist ein hochwertig ausgestattetes Haus mit mehreren Appartements. Die Ferienwohnungen werden außerhalb der Strandsaison von der Touristinfo vermietet. DRLG-Wachleiter Kai Gerau sagte dazu, dass Wachgänger und -leiter deshalb gerne die Wache wählen, da andere oft eher spartanisch eingerichtet seien. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Studierende in Schleswig-Holstein von Energiekrise betroffen

Die gestiegenen Preise belasten auch viele Studierende. Sylvia Hohmann von der Sozialberatung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) berichtet von dramatischen Auswirkungen: So seien viele Studierende auf Tafeln angewiesen. Der AStA der Uni Lübeck ergänzt, dass viele jetzt noch mehr nebenher arbeiten müssen - manche müssen ihr Studium verlängern. Die Situation könnte sich nach Ansicht der Studierendenvertreter verschärfen. Hohmann hält es für möglich, dass einige ihr Studium abbrechen müssen. Helfen soll unter anderem ein Heizkostenzuschuss für BAföG- und Wohngeld-Empfänger. In Schleswig-Holstein soll er laut einer Sprecherin ab August ausgezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 06:00 Uhr

Kommunen planen Einschränkungen zum Energiesparen

Um sich auf eine mögliche Gasknappheit im Winter vorzubereiten, planen einige Kommunen in Schleswig-Holstein Einschränkungen. So werden in Preetz und Plön (beide Kreis Plön) die Warmbadetage in den Schwimmbädern abgeschafft. Auch Neumünsters Bürgermeister Tobias Bergmann kann sich Einschränkungen beim Badespaß gut vorstellen, ebenso eine Absage der Eisbahn im Winter, wie es Kiel und Rendsburg bereits angekündigt hatten. Zudem könnten Straßenlaternen nachts abgeschaltet oder die Heizungen in öffentlichen Gebäuden herunter gedreht werden. Viele Städte setzen aber nicht auf Einzelmaßnahmen, sondern planen eine Gesamtstrategie. In Kiel nimmt deshalb bald ein Krisenstab seine Arbeit auf. Neumünster will Ende des Monats seine Energiespar-Strategie vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 06:00 Uhr

Rendsburger Schwebefähre fällt bis auf Weiteres aus

Ursprünglich sollte die Schwebefähre in Rendsburg nur für die ersten drei Wochen der Sommerferien gesperrt bleiben. Doch bei den Bauarbeiten gab es eine Panne: Zwei Stromschienen für die Schwebefähre wurden beschädigt. Dies teilte Jörg Brockmann, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, mit. Ohne eine Reparatur kann die Schwebefähre nicht wieder eingesetzt werden. Die benötigen Stromschienen könnten jedoch vom Hersteller erst zum Ende der Sommerferien geliefert werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 05:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön und Rendsburg-Eckernförde landesweit am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 12.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 1.059,5, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 947,3 gemeldet, für Kiel 196,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 685,4. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

