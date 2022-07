Stand: 06.07.2022 11:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neues Katastrophenschutz-Fahrzeug für Kreis Plön

Den Katastrophenschutz in Köhn im Kreis Plön erhält neue technische Ausrüstung vom Land: ein speziell ausgerüstetes Löschfahrzeug für rund 310.000 Euro. Nach Angaben des Innenministeriums kann es bei Bränden, Stromausfall, Hochwasser, Sturmfluten oder Starkregen eingesetzt werden. Das Fahrzeug sei aber nicht nur für den Katastrophenschutz vorgesehen, sondern steht auch der Feuerwehr im Köhner Ortsteil Pülsen zur Verfügung. Dort ist es stationiert. Bis 2023 sollen für ganz Schleswig-Holstein insgesamt 52 solcher Fahrzeuge angeschafft werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Leuchtturm in Strande bleibt geschlossen

Der Leuchtturm Bülk in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eines der touristischen Wahrzeichen des Kreises. Trotzdem bleibt er auch in dieser Saison für Besucherinnen und Besucher geschlossen, teilte Strandes Bürgermeister Holger Klink (CDU) mit. Nach Renovierungsarbeiten vor rund anderthalb Jahren war aufgefallen, dass Genehmigungen fehlen, die es Gästen erlauben, das Bauwerk zu betreten. Für den Leuchtturm ist es bereits die zweite Sommersaison ohne Gäste. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Kieler Verkehrsgesellschaft: 60S fährt während der Sommerferien nicht

Die steigende Zahl an Corona-Infektionen sorgt jetzt auch bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) für Probleme: Von 630 Busfahrerinnen und Busfahrern sind nach Angaben des Unternehmen derzeit rund 90 krank. Deshalb komme es momentan dazu, dass Busse vereinzelt nicht fahren. Doch das soll sich nun ändern - trotz des hohen Krankenstandes, sagt Betriebsleiter Thomas Mau: "Das führt uns zu der Überlegung, dass wir eine ganze Linie herausnehmen. Das führt zu einer Verlässlichkeit des Angebotes." Betroffen ist die Linie 60S in Kiel, die zwischen der Fachhochschule auf dem Ostufer und der Christian-Albrechts-Universität auf dem Westufer pendelt. Die Linie wird von Donnerstag an die gesamten Sommerferien über bis zum 12. August nicht fahren. Die KVG weist darauf hin, dass alle Haltestellen auch über andere Linien erreicht werden können. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 16:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

