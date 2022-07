Stand: 05.07.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nach Schüssen in Kiel-Garden: Fahndung nach Tatverdächtigem läuft weiter

Nach den tödlichen Schüssen im Kieler Stadtteil Gaarden ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Einem Medienbericht zufolge gibt es offenbar erste Hinweise auf ein mögliches Motiv. Das Opfer soll laut dem Zeitungsbericht eine Auseinandersetzung mit einem Bruder des Schützen gehabt haben. So sei es der Behörde zugetragen worden, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Unklar ist, ob das der alleinige Auslöser für die Tat gewesen ist. Denn der Flüchtige ist offenbar auch wegen Drogenhandels polizeibekannt. Währenddessen fehlt vom mutmaßlichen Täter weiterhin jede Spur - er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Da er familiäre Wurzeln in Albanien haben soll, wird eine Flucht in das Land nicht ausgeschlossen. Bei der Polizei sind seit den tödlichen Schüssen in der vergangenen Woche rund 20 Hinweise eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Urteil im Mordprozess am Landgericht Kiel

Am Landgericht Kiel soll heute das Urteil im Prozess um einen heimtückischen Mordversuch aus niedrigen Beweggründen und gefährlicher Körperverletzung fallen. Angeklagt ist ein 37-Jähriger. Laut Anklage soll er seiner Ex-Partnerin Mitte Dezember vergangenen Jahres vor deren Wohnung in Norderstedt (Kreis Segeberg) aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren, sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag zur Höhe der Strafe. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Neue Aufträge für die Rendsburger Nobiskrug-Werft

Die Werft Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll zwei neue Mega-Yachten bauen. Das hat der Eigentümer der Werft, Investor Lars Windhorst, angekündigt. Viel ist noch nicht über die beiden Projekte bekannt. Nur so viel: Die Länge soll bei rund 80 Metern liegen und die Rümpfe sollen bei der Flensburger Schiffbau Gesellschaft geschweißt werden, die ebenfalls im Besitz des Investors ist. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

Feuer in Kieler Gartenkolonie

In einer Kieler Gartenkolonie im Stadtteil Ellerbek ist Montagabend ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr drohte der Brand sich sogar auf ein angrenzendes Waldstück auszubreiten. Mehr als 30 Rettungskräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 08:30 Uhr

