Stand: 22.06.2022 07:28 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

TKMS feiert Richtfest

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems hat am Dienstag Richtfest für ein neues Werk auf dem Ostufer gefeiert. Ab kommendem Jahr sollen dort vollautomatisch moderne Brennstoffzellen gebaut werden. Bislang hatte die Kieler Werft ihre Brennstoffzellen einkaufen müssen. Die Werftführung erklärte, dass die Anlage im Sommer nächsten Jahres fertig sein soll. Das Unternehmen investiert rund 250 Millionen Euro in die Anlage. Die produzierten Brennstoffzellen sollen dann, nicht nur wie bisher in U-Booten, sondern auch in Überwasserschiffen verbaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Haftbefehl gegen Jugendlichen

Nachdem ein Jugendlicher im Kieler Stadtteil Mettenhof am Montag eine 42 Jahre alte Nachbarin und deren 20 Jahren alten Sohn mit einem Messer schwer verletzt hatte, ist gegen ihn am Dienstagabend Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Die Hintergründe sind noch unklar - die Polizei geht von einem eskalierten Nachbarschaftsstreit aus. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Abriss von Wohnhaus in Rendsburg

Das seit Jahren leerstehende Wohnhaus in der Königsstraße in Rendsburg muss abgerissen werden. Das hat eine bauliche Untersuchung des Gebäudes ergeben. Die Schäden an der Bausubstanz sind laut einem Medienbericht zu groß. Deswegen plant der Eigentümer nun den Abriss. Bereits seit zwei Monaten hatte die Stadt den Bereich vor dem Haus aus Sicherheitsgründen absperren lassen - seitdem steht in Richtung Innenstadt nur eine Spur zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen 55-Jährige

Vor dem Kieler Amtsgericht muss sich seit heute eine 55 Jahre alte Frau verantworten. Ihr wird vorgeworfen vor rund drei Jahren ihren damaligen Lebensgefährten ohne Grund mit einem Messer in die Kniekehle und anschließend in den Unterschenkel gestochen zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Die Stadt Kiel meldet laut Landesmeldestelle einen Corona-Inzidenzwert von 920,9 die Stadt Neumünster 924,8 (Stand 21.6.). Die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde verzeichnen Werte von 879,8, beziehungsweise 1009,2. Die Inzidenz im Land liegt bei 778,6. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2022 | 08:30 Uhr