Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt starten in Schleswig-Holstein

Ab heute gilt das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV auch in Schleswg-Holstein. Im Juni, Juli und August können Inhaber jeweils den ganzen Monat lang für neun Euro Busse und Bahnen im Nahverkehr nutzen. Die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG geht aktuell aber nicht davon aus, dass die Busse deshalb dauerhaft voll sein werden, so Sprecherin Andrea Kobarg. Wenn in anderen Bundesländern die Ferien beginnen, könnten es aber mehr Fahrgäste werden. Laut der Sprecherin werden alle verfügbaren Fahrzeuge eingesetzt, aber keine zusätzliche Busse und auch kein zusätzliches Personal. Das Neun-Euro-Ticket ist Teil eines Entlastungspakets, das die Bundesregierung wegen der gestiegenen Preise in vielen Bereichen beschlossen hatte. Dazu gehört auch eine gesenkte Energiesteuer, die Benzin und Diesel günstiger machen soll. An einigen Tankstellen rund um Kiel lag der Preis am Morgen bereits deutlich unter zwei Euro. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Sexuelle Gewalt: Kirchengemeinde sucht Zeugen

Wegen eines möglichen Falls von sexueller Gewalt wenden sich die Kirchengemeinde Heikendorf und der Kirchenkreis Altholstein nach eigenen Angaben aktuell an die Teilnehmer einer Sommerfreizeit im Jahr 1972. Sie könnten Zeugen der Tat geworden sein. Details zu dem Fall wollen Kirchengemeinde und Kirchenkreis heute vormittag bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Hausdurchsuchungen wegen Betrug mit Corona-Hilfen

In Neumünster und Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Dienstag jeweils eine Hausdurchsuchung gegeben. Laut Polizei ging es dabei um möglichen Betrug mit Corona-Hilfen. Insgesamt fünf Männer aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollen gemeinsam Hilfen in Höhe von insgesamt rund 26 Millionen Euro beantragt haben, obwohl sie darauf keinen Anspruch hatten. Festnahmen gab es nach Angaben der Ermittler nicht. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenz liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 31.5.) im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 453,1. Die Stadt Neumünster hat eine Inzidenz von 317,9 und Kiel von 398,2. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 378,0 gemeldet.

