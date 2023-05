Stand: 09.05.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Eidersperrwerk bis Mittwochnachmittag gesperrt

Die Schleuse am Eidersperrwerk im Kreis Dithmarschen bleibt am Dienstag bis 17 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 7 und 16 Uhr gesperrt. Am Dienstag wird eine Überprüfung der Eiderbrücke durchgeführt - am Mittwoch muss Material für die Sanierung des Eidersperrwerks über die Schleuse transportiert werden. Hintergrund ist die Sanierung des dritten Tores der insgesamt zehn Klappen des Sperrwerks. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Husum steht bevor

Die Einwohner Husums (Kreis Nordfriesland) sowie der Kreis- und Stadtrat entscheiden am kommenden Sonntag darüber, wer neuer Bürgermeister wird. Der parteilose Amtsinhaber Uwe Schmitz tritt nicht wieder an. Vier Kandidaten sowie eine Kandidatin gehen ins Rennen: Der Sozialpädagoge Horst Bauer von der SPD, der in der Eingliederungshilfe in Flensburg arbeitet. Die CDU hat Bürgervorsteher Martin Kindl vorgeschlagen. Er ist Oberstleutnant beim Flugabwehrraketengeschwader. Die Wirtschafts- und EU-Fachübersetzerin Isabell Thomas kandidiert für die Wählergemeinschaft Husum (WGH). Alle drei sind schon seit einigen Jahren in der Kommunalpolitik. Hinzu kommt der parteilose Einzelbewerber Lars Schmidt, Sylter Unternehmer und Mitbegründer der Partei Zukunft. In Husum tritt er als parteiloser Kandidat an. Und auch Timo Beckmann aus Husum, der für eine Berufsgenossenschaft arbeitet und seit drei Jahren in Husum wohnt, wirft seinen Hut in den Ring. Am Dienstagabend um 18.30 Uhr stellen sich die Kandidaten in der Messe Husum vor. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Büsum: Konzertwochenende mit Sarah Connor

Mehr als 10.000 Gäste werden zu dem Konzertwochenende "Legends at the Sea" in Büsum (Kreis Dithmarschen) erwartet. Am Sonnabend, 3. Juni, tritt Sarah Connor auf. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der Veranstaltung. Die Bühne steht direkt am Meer. Tickets für das Konzertwochenende gibt es online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

