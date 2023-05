Stand: 05.05.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: LNG-Terminal läuft im Regelbetrieb

Das LNG-Terminal in Brunsbüttel in Dithmarschen hat am Donnerstag seinen Regelbetrieb aufgenommen. In den vergangenen Wochen hat die Anlage die dafür gesetzlich vorgeschriebenen, technischen Prüfungen und Begutachtungen durch Sachverständige und Behörden durchlaufen. Dies gab ein RWE-Sprecher bekannt. Mit dem Ende der Testphase übernimmt nun die Deutsche Energy Terminal GmbH den Betrieb. Der Bund hat das Unternehmen Anfang 2023 gegründet. Aktuell hat das Schiff "LNG Sakura" am Gasumwandlungsschiff der "Hoegh Gannet" im Elbehafen festgemacht. Der Tanker fährt unter der Flagge der Bahamas und erreichte aus Amerika kommend Brunsbüttel. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Behindertenprotesttag mit Aktionen in Meldorf und Husum

Am heutigen "Tag der Inklusion" finden verschiedene Aktionen rund um die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. Auch der Männerturnverein (MTV) Heide (Kreis Dithmarschen) macht mit unter dem Motto: Mehr Inklusion im Sport. Sören Bröcker vom MTV möchte am Freitag im Sportzentrum Heide Ost den Kindern das Torballspiel näher bringen - Handball für Blinde. Auf dem Meldorfer Marktplatz ist zudem ein Parcours aufgebaut. Zusätzlich finden Ausstellungen, Vorträge und Führungen statt. In Husum (Kreis Nordfriesland) veranstaltet das Zentrum Selbstbestimmtes Leben vor dem Husumer Bahnhof eine Kundgebung. Das Zentrum will ein Zeichen für Barrierefreiheit setzen. Denn am Husumer Bahnhof fuhren die Aufzüge wegen Umbaumaßnahmen vier Jahre lang nicht. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

