Brokdorf fordert Unterstützung für den Rückbau des AKW

Claudius Teske (parteilos), Landrat des Kreises Steinburg, fordert vom Bund Unterstützung für die Gemeinde Brokdorf (Kreis Steinburg). Hintergrund ist der Rückbau des Atomkraftwerks. Mit dem Meiler verliere die Gemeinde Brokdorf und die Region Wilstermarsch den größten Arbeitgeber und den größten Gewerbesteuerzahler, so Teske. Brokdorfs Bürgermeisterin Elke Göttsche (CDU) begrüßt die Initiative des Landrates. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Bilanz der Polizei nach dem Rosenmontagsumzug in Husum

Nach dem ersten Rosenmontagsumzug in Marne (Kreis Dithmarschen) nach zwei Jahren Pause hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Nach Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort hatten sich mehr als 17.000 Besucher auf den Weg nach Marne gemacht. Auffällig sei gewesen, dass in diesem Jahr weniger Jugendliche teilgenommen hätten als in den Jahren vor der Corona- Pause, so die Polizei. Dies hätte auch dazu geführt, dass sie weniger alkoholbedingte Einsätze gehabt hätten als sonst. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Ehrung für Andy Euker aus Friedrichstadt

Andy Euker aus Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) wird am Dienstag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für seinen mutigen Einsatz geehrt, bei dem er einem Mann das Leben gerettet hat. Im vergangenen November hatte er morgens um 4 Uhr Schreie gehört und bemerkt, dass ein Mann ins Wasser der Fürstenburgwall Gracht gefallen war. Ohne zu zögern, sprang Euker ins eiskalte Wasser und zog den Verunglückten an Land. Der Verunglückte musste noch vor Ort vom Notarzt reanimiert werden, überlebte aber den Unfall. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Biikebrennen an der Westküste

Am Dienstag brennen an der Westküste wieder die Biikefeuer. Sowohl auf den nordfriesichen Inseln, als auch auf dem Festland werden die Feuer entzündet - unter anderem auf Eiderstedt, in Husum und Tönning (alle Kreis Nordfriesland). Das Biikebrennen ist ein alter Brauch, an dem regelmäßig viele Besucher teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

