Tödlicher Verkehrsunfall in Dithmarschen

Laut Polizei ist am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er und ein weiterer Mann hatten ihre Autos verlassen - warum, ist unklar. Der 36-Jährige wurde von einem weiteren Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Der andere Mann, der ausgestiegen war, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Kellinghusen: Schornstein der SH Netz AG gestohlen

Unbekannte haben bereits zum zweiten Mal einen fünf Meter hohen Edelstahl-Schornstein vom SH Netz-Gelände in Kellinghusen (Kreis Steinburg) gestohlen. Der Diebstahl fiel am Montag auf. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro. Bereits im August hatten Unbekannte einen ähnlichen Schornstein vom Gelände in Kellinghusen gestohlen. Das Unternehmen hat für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttels schwimmendes LNG-Terminal derzeit in Cuxhaven

Obwohl das schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) schon vor Wochen feierlich in Empfang genommen worden ist, ist der Tanker noch nicht im Einsatz. Derzeit befindet sich das knapp 300 Meter lange Schiff in Cuxhaven (Niedersachsen). Dort nimmt die "Höegh Gannet" weiteres technisches Personal und Equipment an Bord. Das teilte ein RWE-Sprecher NDR Schleswig-Holstein mit. Die Techniker sollen die Regasifizierungssysteme testen. Diese Systeme sind das Herzstück des LNG-Umwandlungsschiffs: Sie wandeln das auf mehr als 160 Grad heruntergekühlte Flüssigerdgas wieder in den gasförmigen Zustand um. Die Ankunft der "Höegh Gannet" in Brunsbüttel ist in der kommenden Woche geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Sperrung der K5 zwischen Erfde und Tielen

Die Kreisstraße 5 ist am Mittwoch zwischen Erfde und Tielen im Kreis Schleswig-Flensburg voll gesperrt. Grund sind laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Gehölzarbeiten für die Verkehrssicherheit. Rettungsfahrzeuge und Linienbusse können die Arbeiten passieren. Für alle anderen Verkehrsteilnehmenden führt eine ausgeschilderte Umleitung ab Erfde über die L172 bis Pahlhorn sowie weiter durch Pahlhorn zur K5 nach Tielen und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 16:30 Uhr

