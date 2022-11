Stand: 30.11.2022 10:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel bekommt ab 2026 Gas aus Katar

Am LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sollen ab 2026 jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas aus Katar ankommen. Das hat das katarische Energieministerium am Dienstag bekannt gegeben. Das Abkommen mit Qatar Energy ist eine Reaktion auf die unsichere Versorgungslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Vereinbarung umfasst einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren. Ein amerikanisches Unternehmen soll das Gas nach Brunsbüttel liefern. Der Golfstaat hat nach Russland und dem Iran die drittgrößten Gasreserven weltweit. Das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel soll bereits zum Jahreswechsel in Betrieb gehen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) reagierte verhalten: "Zum Thema Fußball-WM zeigt das auch das ganze Dilemma, das wir haben. Natürlich gucken wir alle kritisch darauf, was in Katar passiert und unter welchen Bedingungen dort die Stadien gebaut worden sind." | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

Kupferschrott-Diebstahl in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Kupferschrott und 50 neue Kupferdrahtspuhlen im Wert von 24.000 Euro vom Gelände eines Unternehmens gestohlen. Der Betrieb in der Lise-Meitner-Straße vertreibt Elektromaschinen. Die unbekannten Täter haben das Kupfer laut Polizei aus einer Gitterbox und einem Lagerraum der Firma gestohlen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2022 08:30 Uhr

