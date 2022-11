Stand: 28.11.2022 08:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Füllung des Lohmühlenteichs dauert an

Es dauert noch mindestens eine Woche, bis der Lohmühlenteich in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) wieder vollständig gefüllt ist. In der Nacht zum vergangenen Mittwoch hatten Unbekannte das Ablass-Siel des Gewässers gewaltsam geöffnet. Dadurch fiel der etwa fünf Hektar große Teich innerhalb weniger Stunden nahezu vollständig trocken. Zahlreiche Fische verendeten laut Polizei. Die im Teich verbliebenen Fische seien durch den gestiegenen Wasserstand nicht mehr gefährdet, sagte Pächter Ralf Kühl. Die Polizei ermittelt, Polizei-Sprecherin Astrid Heidorn: "Wir ermitteln jetzt in Sachen Tierschutzgesetz wegen der Tiere, die dort verendet sind." Auch der Tatbestand der Sachbeschädigung steht im Raum. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 8:30 Uhr

Krabbenfischer fürchten Konsequenzen der Elbvertiefung

Die Auswirkungen der Elbvertiefung sorgen auch bei den Krabbenfischern in Schleswig-Holstein für deutliche Kritik. Sie befürchten durch die Eingriffe einen niedrigeren Bestand an der Nordseeküste. Die Krabbenfischerei-Betriebe forderten deshalb auf ihrer Mitgliederversammlung am Freitag in Tönning (Kreis Nordfriesland), die in Hamburg ausgebaggerten Sedimente entweder an Land oder weit draußen an See zu entsorgen. Die Verklappungen des Schlicks im Mündungsbereich der Elbe würden das Problem nicht lösen. Dadurch würde der Schlick flussaufwärts ziehen und dies hätte negative Auswirkungen auf den Bestand der Krabben. Die Fischer fordern auch, in weitere Gespräche mit einbezogen zu werden, zum Beispiel bei einem möglichen Hafengipfel. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 8:30 Uhr

