Helgoland wieder am Netz

Die Störung von Internet, Telefon- und Handynetz auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist seit Mittwochabend behoben. Das bestätigte ein Sprecher der Telekom. Am Mittwochvormittag war bei Baggerarbeiten auf der Düne ein Telekommunikationskabel durchtrennt worden. Daraufhin funktionierten den ganzen Tag über keine Internet-, Handy- und Telefonverbindungen. Auch die Notrufe 110 und 112 waren auf der Insel nicht zu erreichen. Die Feuerwachen Unterland und Oberland mussten durchgehend besetzt sein, um die Sicherheit der Inselbewohner und ihrer Gäste bei eventuellen Notfällen zu gewährleisten. Techniker der Schleswig-Holstein Netz AG haben das beschädigte Kabel inzwischen repariert. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Herbstdeichschau Eiderstedt

Experten des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz begutachten derzeit den Zustand der Deiche an der Westküste und auf den Inseln zwischen dänischer Grenze und Elbmündung. Heute sind sie auf Eiderstedt, Start war am Vormittag bei Vosskuhle. Die Deichschauen finden regelmäßig im Frühjahr und Herbst statt. Dabei wird der Zustand der Deiche unter die Lupe genommen, um sicher zu stellen, dass die Deiche den bevorstehenden Herbststürmen standhalten können. Immer wieder werden die Deiche zum Beispiel durch Mäusebauten durchhöhlt und so geschwächt. Insgesamt müssen rund 430 Kilometer Deiche zweimal im Jahr begutachtet werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

