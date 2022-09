Stand: 23.09.2022 09:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lägerdorf: Geldautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in der Rosenstraße in die Luft gesprengt. Eine Sprecherin der Leitstelle sagte, der Polizei-Einsatz dauere noch an. Die Beamten seien noch dabei, Spuren zu sichern. Auch die Feuerwehr Lägerdorf ist vor Ort. Die Bankfiliale wurde erheblich beschädigt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, wollte die Polizei nicht mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Dithmarschen: Kreistag stimmt einstimmig für Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals

Der Dithmarscher Kreistag hat Donnerstagabend einstimmig eine Resolution zu den Böschungs-Schäden am Nord-Ostsee-Kanal verabschiedet. Anfang August hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mehrere Betriebswege an beiden Seiten des Kanals - unter anderem zwischen Hochdonn und Hohenhörn - gesperrt, weil es dort Löcher und Erosionsschäden in der Kanalböschung gibt. Für Schiffe gilt in den Bereichen ein Tempolimit. In der Resolution fordert der Dithmarscher Kreistag den Bund als Eigentümer des Nord-Ostsee-Kanals auf, mehr Geld und mehr Personal bereitzustellen, um die Schäden zeitnah zu beheben. Laut einem WSV-Sprecher soll die Sanierung voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Bauarbeiten am LNG-Terminal starten

In Brunsbüttel beginnen am Freitag die Bauarbeiten für die Gasleitung für das schwimmende LNG-Terminal. Die drei Kilometer lange Leitung soll das geplante Flüssiggasterminal mit dem schleswig-holsteinischen Verteilernetz verbinden. Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hatte den Leitungsbau von Betreiber Gasunie erst zu Wochenbeginn genehmigt. Durch die Leitung sollen schon im kommenden Jahr mindestens 3,5 Millionen Kubikmeter Gas fließen. Deutschland will mit dem Projekt unabhängiger von russischen Energielieferungen werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2022 08:30 Uhr

