Weniger Studienanfänger an FH Westküste

Laut einer Sprecherin der Fachhochschule Westküste (FHW) beginnen in dieser Woche 358 Frauen und Männer mit ihrem Studium an der FH in Heide (Kreis Dithmarschen). Das sind 80 weniger als im Wintersemester des Vorjahres. Gründe für den Rückgang der Studierendenzahl sind laut FHW die demografische Entwicklung und der Anstieg digitaler Studienangebote nach der Corona-Pandemie. Am Donnerstagvormittag findet die traditionelle Erstesemesterbergüßung im Audimax der FHW statt. Mit dabei sind FHW-Präsidentin Katja Kuhn und Heides Bürgervorsteher Michael Stumm. 300 Studierende beginnen ihr Bachelor-Studium, 58 einen Master-Studiengang. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Nordfriesland sucht Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine

Weil die Zahlen der aus der Ukraine Geflüchteten steigt, brauche der Kreis Nordfriesland dringend weitere Angebote von Vermieterinnen und Vermietern, wie der Intergrationsbeauftragte der Kreisverwaltung, Peter Martensen, sagt. Bisher hätten die Kommunen in Nordfriesland bereits 1.600 Geflüchtete untergebracht, aber er rechne im Herbst mit einem weiteren Anstieg der Zahlen. Allein im August seien 120 Frauen und Männer aus der Ukraine dazu gekommen. Alle Kreise verteilen die Neuankömmlinge nach einer Quotenregelung auf die Städte, Ämter und Gemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Dithmarscher Kreistag diskutiert über Energiesparmaßnahmen

Der Dithmarscher Kreistag kommt am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Unter anderem wird über mögliche Energiesparmaßnahmen für das Kreishaus in Heide und alle anderen kreiseigenen Gebäude beraten. Um den Gasverbrauch zu reduzieren, soll die Temperatur in den Büros gesenkt werden. Möglich ist das durch moderne Thermostate. Die Anschaffungskosten sollen laut Kreisverwaltung bei insgesamt 800.000 Euro liegen. Weil der Platz für alle Mitarbeitenden im Kreishaus nicht ausreicht, sind zahlreiche Abteilungen in anderen Gebäuden in Heide untergebracht. Die Sitzung findet ab 17 Uhr in der Aula des Berufsbildungszentrums in Heide statt. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 21.09.) bei 269,8. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 243,3, Nordfriesland verzeichnet eine Inzidenz von 246,5. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 256,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

