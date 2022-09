Stand: 19.09.2022 09:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Helgoland: Knappe Entscheidung bei Bürgermeister-Stichwahl

Bei der Bürgermeister-Stichwahl auf Helgoland (Kreis Pinneberg) erhielt Wahlsieger Thorsten Pollmann lediglich 19 Stimmen mehr als Sinditt Küster. Der parteilose Einzelbewerber setzte sich mit 51,3 Prozent gegen Küster durch, die von der SPD unterstützt wurde. Küster erhielt 48,7 Prozent der Stimmen. Pollmann sagte NDR Schleswig-Holstein, er hätte nicht mit dem Sieg gerechnet, weil seine Gegenkandidatin Sinditt Küster im Wahlkampf von der SPD und auch von Teilen der CDU unterstützt worden sei. Der 51-jährige Thorsten Pollmann arbeitet seit 2009 im Helgoländer Rathaus. Er ist derzeit Fachamtsleiter Bürgerdienste und Verkehr. Seine Amtszeit als neuer Bürgermeister auf Helgoland beginnt am 1.Januar, er wird Nachfolger von Jörg Singer (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Westküste: Bus-Streik legt Teile des Nahverkehrs lahm

Auch an der Westküste bleiben heute und morgen viele Busse der privaten Anbieter auf den Betriebshöfen. Grund ist ein landesweiter zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Nach Angaben eines Sprechers sind die Verhandlungen im aktuellen Tarifstreit ins Stocken geraten. Betroffen sind zahlreiche Verbindungen in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg. Auf einigen Strecken fahren Busse, einen genauen Überblick über die Fahrten, die trotz des Streiks stattfinden, gibt es auf den Internetseiten der Firmen Autokraft und Regiobus Nord, und zwar aufgeschlüsselt für die einzelnen Kreise. Der Heider Stadtverkehr ist nicht von dem Streik betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Feuer in Neuenbrook

Nach Angaben der Leitstelle war der Brand in Neuenbrook Montagmorgen in einem Carport mit angrenzendem Kälberstall ausgebrochen - und hatte auf den Stall übergegriffen. Die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Kreisstraße 10 in Neuenbrook gesperrt werden. Am Wochenende brannte es außerdem auf einem alten Bauernhof in Büsum im Neuenkoog (Kreis Dithmarschen). Das Feuer war laut einem Sprecher der Leitstelle im ehemaligen Hühnerstall ausgebrochen, mehrere dort abgestellte Fahrzeuge wurden dort zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Fährverkehr Büsum-Helgoland immer noch unterbrochen

Laut der Reederei Adler-Eils fällt die Abfahrt der MS "Funny Girl" auch am Montag wegen der Wetterlage aus. Das ist der vierte Tag, an dem von Büsum aus kein Schiff nach Helgoland fährt. Auch alle anderen Ausflugsfahrten von Büsum aus wurden abgesagt. Die Verbindung Cuxhaven - Helgoland mit der MS "Helgoland" wird am Montag aber wieder aufgenommen. Und auch der Katamaran "Halunder Jet" fährt von Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

