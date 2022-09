Stand: 14.09.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoer Gefängnis ist einsturzgefährdet

Das Gefängnis in Itzehoe hat aktuell ein Problem. Ab einer Windstärke von sieben Beaufort, das ist eine Windgeschwindigkeit von 50 bis 60 Kilometern in der Stunde, könnte eine der Mauern umstürzen. Das Gefängnisgebäude ist beinahe 150 Jahre alt, die betroffene Betonmauer ist jedoch erst 45 Jahre alt. Der Bereich rund um die Mauer ist aktuell abgesperrt. Dies blockiert jedoch die Zufahrt zum Polizeigelände. Momentan sind Experten dabei, die Statik der Mauer zu berechnen, um nach einer Lösung zu suchen. Das Itzehoer Gefängnis gilt mit Platz für 39 Insassen als das kleinste Deutschlands. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Wacken-Bäcker erhält Auszeichnung

Der bekannte Wacken-Bäcker Axel Schmitt ist mit der höchsten Auszeichnung des Bäckerhandwerks gewürdigt worden. Ihm wurde vom Weltverband der Bäcker und Konditoren der Titel "World Baker of the Year 2022" verliehen. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag des Zentralverbandes des deutschen Bäckerhandwerks. Schmitt kommt aus Frankenwinheim in Unterfranken und ist seit Jahren Stammgast beim Wacken-Open-Air. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Gratis-Kaffee in St. Peter-Ording nach verlorener Stadtwette

In der vergangenen Woche gab es eine Stadtwette in St. Peter-Ording. Am vergangenen Mittwoch hatten Gäste und Einheimische mehr als 3.000 Tassen Fair-Trade-Kaffee getrunken. Damit muss sich Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos) geschlagen geben und an diesem Mittwoch seine Wettschuld einlösen: Er schenkt kostenfrei zwei Stunden während des Wochenmarktes Kaffee und Kuchen aus, ebenfalls fair gehandelt. Der Hintergrund der Aktion ist ernster als es zunächst scheint: In Deutschland kommt nur jede zwanzigste getrunkene Tasse Kaffee über Organisationen in den Handel, die den Kaffeebauern in den Entwicklungsländern einen fairen Preis für ihre Bohnen garantieren. Darauf wollen sie mit der Aktion in St. Peter-Ording aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Katamaran fährt witterungsbedingt nicht nach Helgoland

Wie die Reederei Cassen Eils mitteilt, fährt der Katamaran "MS Nordlicht 1" bis Sonntag witterungsbedingt nicht. Helgoland-Besucher können auf die "MS Helgoland" ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Die Corona-Inzidenzen der Region

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen liegt bei 256,0, im Kreis Steinburg bei 231,6 und im Kreis Nordfriesland bei 214,8 (Stand: 13.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 225,0. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

